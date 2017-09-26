Нити Арена
16:40 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
157

Ночной странник

00:01 / Встречи с природой
Ночной странник

В лес я приехал затемно. Судя по мерцанию звезд, проглядывающих сквозь просветы сучьев, до рассвета было еще далековато. Припарковав машину у придорожных сосен, решил в ожидании рассвета немного покемарить на откинутом сиденье автомобиля. Для заядлых грибников раннее свидание с лесом – это вполне нормально. «Кто рано встает – тому Бог дает!» – говорила моя бабушка.

Сгорая от нетерпения побродить по лесу с корзиной в руках, я включил в салоне свет и посмотрел на часы: они показывали без четверти шесть. Небо на востоке посветлело, и звезды исчезли. Но в лесу по-прежнему темно. Выглянул в окошко и от увиденного прямо-таки опешил: неподалеку от стоянки маячил лучик света. На небесное творение свет этот не походил. Скользя по траве, лучик то снижался, то поднимался. Что же это такое? Уж не НЛО ли?

А тем временем блуждающий меж деревьев пучок света воспарил над кустами и стал приближаться. Свечение при этом усиливалось и вскоре стало таким ярким, что слепило глаза. «Да это же человек с фонариком! – осенило меня. – Может, заблудился и ищет дорогу? А вдруг грибы собирает!? Нет, такого быть не может, – ночь же, темно!» – терялся я в догадках.

В ночной мути я разглядел, что фонарик у этого человека приспособлен на голове, как у шахтера. Удивляла и его внушительного вида корзина. «Похоже, грибы собирает. И это в темноте-то!» – дивился я, заслоняясь от света ладонью.

Когда странник приблизился к стоянке, я увидал, что он облачен в камуфляжную одежду, на ногах поблескивали резиновые сапоги. Но это понятно: ходить по утренней росе все равно, что бродить по воде – промокнешь до пят. А подобающая одежда позволяет слиться с окружающей природой, то есть позволяет быть в лесу своим. Вот только фонарь...

Из любопытства я вышел из машины поглядеть на таинственного странника.

– Неужели грибы собираете?

– Да, собираю! А что тут особенного? – ответил он с нескрываемым равнодушием.

– Но ведь кругом темень, хоть глаза коли!

– А фонарь-то на что?!

Видя, что я в полном недоумении, ночной искатель грибов показал корзину, на дне которой поблескивали десятка два подосиновиков и боровиков.

– И давно собираете? – выпалил я от удивления.

– Минут сорок, не больше. Не верите? Покажется странным, но ночью «тихая охота» более добычлива. В свете фонаря все грибы как на ладони. Их влажные от росы шляпки заявляют о себе ярким отблеском. Но и будучи сухими, они все равно на свет «откликаются», например подосиновики, – их алые шляпки светятся, будто огоньки. Днем же грибы для наших глаз менее приметны, особенно если они прячутся в траве. Поэтому мы часто проходим мимо и не подозреваем об их присутствии.

А свет фонаря «нащупывает» грибы везде, и даже находясь в траве, они «откликаются». Их блеск невозможно не заметить.

Сказав это, грибник вынул из корзины подосиновик, поставил на мшистый бугорок и направил на него фонарик. Удивительно, но от света он и впрямь засиял алым огоньком, будто это и не гриб, а елочное украшение, свечение которого видно издали. Пораженный этим чудом, я схватился за фотоаппарат. У меня было ощущение, что вижу это не наяву, а в каком-то колдовском сне – уж очень все выглядело как-то необычно, призрачно.

– Всем известно, что собирание грибов называют «тихой охотой», – продолжал философствовать ночной искатель грибов. – Но еще более тихой она бывает именно ночью, когда притихшая природа и давящая темнота просто обязывают быть неторопливым. Такая охота тоже требует острого глаза, знания леса, навыков и некоторой доли удачи. А чтобы не плутать, при себе надо иметь компас. Житейской, практической пользы в этом ночном предприятии, может, и нет. Но для меня это важно тем, что имею возможность ускорить процесс поиска и собирания, чтобы с наступлением дня переключиться на сбор брусники или клюквы. Такой уж я максималист.

Мы познакомились. Ночного странника зовут Валерием Михайловичем, фамилия Кленин. В разговоре он козырнул тем, что его фамилия, если откинуть первую букву, будет как у вождя мирового пролетариата – Ленин. И это, похоже, льстит ему.

Я подозревал, что в блужданиях бывалого грибника есть много интересного, и попросил его рассказать о своем увлечении для газеты. Валерий охотно согласился.

– Собирать грибы ночью... Я даже представить не мог, что такое возможно. Как вы додумались до этого?

– Это вышло случайно. Своей машины я не имею, она для меня была бы обузой. В лес, точнее до ближайшего к нему селения, я приезжаю на рейсовом автобусе, отбывающем от Торгового городка в пять утра. Летом-то в это время уже светло, а вот осенью темновато. Приезжая, как говорится, ни свет ни заря, шагать прямиком по бездорожью к нужному месту темнота не позволяла, приходилось подолгу ожидать рассвета. В один прекрасный день меня осенило: почему бы ни прибегнуть к помощи фонарика? На другой день, вооружившись этой нехитрой техникой, я по приезде сразу отправился в ночной лес. Радости не было конца. Ведь я не только уверенно и быстро добрался до грибного места, но и сделал удивительное для себя открытие: грибы можно собирать и ночью. Когда луч света нащупывает гриб, то складывается впечатление, будто он сам просится в корзину, – так ярко выдает себя блеском. Наслаждение невероятное! – Чем жив и чем кормлюсь? Рыбалка, ягоды и вот, как видите, грибы. Что касается фонарика, то он мне очень помогает. Большую часть из того, что собираю, отношу на рынок. Денег на хлеб с маслом, да и на все самое необходимое хватает. Нет грибов и ягод, переключаюсь на рыбу. Рыбачу и зимой. В общем, не мыслю жизни без того, чтобы быть в объятиях природы.

Сказать по правде, собирать лесной урожай – труд нелегкий. Тут как в известной пословице: «Без труда – не вынешь рыбку из пруда». Надо рано вставать, мириться с усталостью. Тридцать, сорок километров пешего хода – не предел для меня. Иной раз за день приходится отмеривать и больше. И все же без леса не мыслю своего существования. Весной отправляюсь за строчками и сморчками, летом – за земляникой, черникой, малиной и лисичками. Накануне осени собираю голубику и бруснику. Затем поспевает клюква и в массе появляются грибы. Все просто и понятно, как в таблице умножения. Урожайных мест на все эти дары природы у меня на примете много, поэтому из леса с пустой тарой никогда не возвращаюсь.

– И как ваш товар раскупается?

– Вы не поверите – влет! У меня своя клиентура. Многие приходят с заказами на ту или иную ягоду, рыбу или грибы. Стараюсь никого не подводить, отправляюсь в лес или к реке, невзирая ни на какие каверзы погоды. Покупатели из уважения, несмотря на уже немолодой возраст, зовут меня Валерой.

Пристрастие к лесу у моего собеседника особое. Это для него и поэзия жизни, и хлеб насущный. Я знаю многих охотников на дары природы, но все они специализируются на чем-то одном. Кто-то отдает предпочтение ягодам и находит в этом немалое удовольствие, кто-то спит и видит грибную охоту, а кто-то души не чает в рыбалке. А тут, как говорится, три в одном.

У Валеры четкая, отшлифованная жизнью формула: «Летом – ягоды и грибы, зимой – рыба». Словами самого скитальца: «Все просто и понятно, как в таблице умножения».

Конечно, частое пребывание в лесу – не сплошь благодать. Приходится считаться с погодой, терпеть докучливых комаров, мошку, слепней и оводов. Нередкими бывают нежданные встречи.

– Был у меня такой случай: выбираясь из черничника на дорогу, я чуть ли не столкнулся с глухарем. Он почему-то не улетел, а предпочел пуститься в бега, при этом рискуя быть схваченным. Я попытался поймать беглеца, но он свернул в кусты и скрылся. Такое поведение птицы осталось для меня загадкой.

В своих блужданиях по лесу я с таким странным явлением этих птиц тоже встречался. Когда осматриваешь местность, находишь поклеванные мухоморы. И все становится понятным. Употребляя эти грибы, птицы освобождаются от глистов, но при этом они на какое-то время бывают одурманены, поэтому ведут себя неадекватно.

И еще встреча, о которой поведал ночной скиталец.

– Как-то в свете утра я погасил фонарик и решил сквозь заросли черемухи выбраться на дорогу. Раздвигаю ветки и от неожиданности окаменеваю: в двух шагах от меня стоял, спиной ко мне, лось. Зверь, конечно, на шорох обернулся, но, увидав в критической близости человека, тоже опешил. Секунд двадцать длился обоюдный шок, прежде чем оплошавший лось пришел в себя и дал деру. А я еще какое-то время оставался на месте, переваривая встречу с лесным великаном, и радовался тому, что конец ее оказался счастливым.

На этом грибник в своем рассказе поставил точку. Мы попрощались. Валерий посмотрел на часы и торопливо удалился в низину собирать грибы. А я, запихнув в бардачок машины блокнот с авторучкой, еще долго оставался под впечатлением встречи с удивительным ночным странником.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
А попроще можно?
или Как сделать автопарковки «человечнее»
Михаил Скрипников
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
24 сентября – День машиностроителя
Общество
Обсуждать и действовать
Общество
В тесном контакте с профсоюзами
Николай Любимов встретился с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой
Общество
Базовая отрасль экономики
Накануне профессионального праздника в областной организации профсоюза машиностроителей состоялся пленум
Валентина Севостьянова
Общество
Всей семьей на стадион
Рязанская область на 15 месте в России по приверженности населения здоровому образу жизни
Общество
Русский язык: опыт и перспективы
Представители российских и зарубежных лингвистических школ выступят с докладами на международной конференции в Рязани
Анна Добролежа
Общество
Река сказала «спасибо»
Общество
Радушные встречи
Пятьдесят волонтеров из Рязанской области будут задействованы в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Дачников ждут перемены
Новый закон сделает деятельность объединений садоводов и огородников более прозрачной
Татьяна Железнова
Читатель - газета
Что такое распродажа?
Читатель - газета
Три дня на ответ
Актуально
Главный по сайтам
Стандартизацию государственных интернет-ресурсов будет курировать Аркадий Дворкович
Актуально
Госкомпании поверили малому бизнесу
Крупнейшие заказчики в этом году закупили у МСП товаров и услуг на 1,3 триллиона рублей
Общество
Первые в России
Обнинское предприятие продемонстрировало новую продукцию на Международной специализированной выставке «Импортозамещение-2017»
Общество
Кутузов снова остановит французов
История калужского края чрезвычайно богата событиями настолько знаковыми, что они не могли не отразиться на судьбе России.
Общество
Препарат для лечения рака легких
будут выпускать в индустриальном парке «Ворсино»
Тема
Астрономия вернулась на урок
Это может дать хороший стимул молодым педагогам
Татьяна Банникова
Люди дела
Вселенная лошади
Михаил Скрипников
Спорт
Урожайные автокроссы
Как наши пилоты боролись за победу в Рязани и Нижнем Ломове (Пензенская область)
Спорт
Не первые, но с медалями
Рязанский пловец отмечен наградой чемпионата мира по водным видам спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
От года и старше
На старт «Кросса нации» в Рязанской области вышли более 20 тысяч любителей бега
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Голосуем за Елену
Рязанка вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»
Общество
Память жива
Ольга Драган
РВ ТВ
Железный дозор
Броневик «Евпатий Коловрат» охраняет порядок на Старой Рязани
Димитрий Соколов
Ищу маму
Ищу маму
Читальный зал
Послушание живет в каждом из нас,
считает писатель Владимир Пронский
Вероника Шелякина
Читальный зал
Книжные новинки
Вероника Шелякина
На здоровье
Главный, но вначале – врач!
В сентябре главный врач городской клинической больницы №4 Сергей Викулин отмечает юбилей
Путевой лист
Сели и поехали
Какие факторы способствуют угону автомобилей
Путевой лист
Безопасное колесо-2017
В Рязанской области завершился областной конкурс юных инспекторов движения
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Меняем «баранку» на руль
Рязанцев приглашают принять участие в чемпионате и первенстве города по кросс-кантри, посвященном Всемирному дню без автомобиля
РВ ТВ
Сладкий подарок
Музей истории рязанского леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ» оценили российские туристы
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы