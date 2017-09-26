Ночной странник

В лес я приехал затемно. Судя по мерцанию звезд, проглядывающих сквозь просветы сучьев, до рассвета было еще далековато. Припарковав машину у придорожных сосен, решил в ожидании рассвета немного покемарить на откинутом сиденье автомобиля. Для заядлых грибников раннее свидание с лесом – это вполне нормально. «Кто рано встает – тому Бог дает!» – говорила моя бабушка.

Сгорая от нетерпения побродить по лесу с корзиной в руках, я включил в салоне свет и посмотрел на часы: они показывали без четверти шесть. Небо на востоке посветлело, и звезды исчезли. Но в лесу по-прежнему темно. Выглянул в окошко и от увиденного прямо-таки опешил: неподалеку от стоянки маячил лучик света. На небесное творение свет этот не походил. Скользя по траве, лучик то снижался, то поднимался. Что же это такое? Уж не НЛО ли?

А тем временем блуждающий меж деревьев пучок света воспарил над кустами и стал приближаться. Свечение при этом усиливалось и вскоре стало таким ярким, что слепило глаза. «Да это же человек с фонариком! – осенило меня. – Может, заблудился и ищет дорогу? А вдруг грибы собирает!? Нет, такого быть не может, – ночь же, темно!» – терялся я в догадках.

В ночной мути я разглядел, что фонарик у этого человека приспособлен на голове, как у шахтера. Удивляла и его внушительного вида корзина. «Похоже, грибы собирает. И это в темноте-то!» – дивился я, заслоняясь от света ладонью.

Когда странник приблизился к стоянке, я увидал, что он облачен в камуфляжную одежду, на ногах поблескивали резиновые сапоги. Но это понятно: ходить по утренней росе все равно, что бродить по воде – промокнешь до пят. А подобающая одежда позволяет слиться с окружающей природой, то есть позволяет быть в лесу своим. Вот только фонарь...

Из любопытства я вышел из машины поглядеть на таинственного странника.

– Неужели грибы собираете?

– Да, собираю! А что тут особенного? – ответил он с нескрываемым равнодушием.

– Но ведь кругом темень, хоть глаза коли!

– А фонарь-то на что?!

Видя, что я в полном недоумении, ночной искатель грибов показал корзину, на дне которой поблескивали десятка два подосиновиков и боровиков.

– И давно собираете? – выпалил я от удивления.

– Минут сорок, не больше. Не верите? Покажется странным, но ночью «тихая охота» более добычлива. В свете фонаря все грибы как на ладони. Их влажные от росы шляпки заявляют о себе ярким отблеском. Но и будучи сухими, они все равно на свет «откликаются», например подосиновики, – их алые шляпки светятся, будто огоньки. Днем же грибы для наших глаз менее приметны, особенно если они прячутся в траве. Поэтому мы часто проходим мимо и не подозреваем об их присутствии.

А свет фонаря «нащупывает» грибы везде, и даже находясь в траве, они «откликаются». Их блеск невозможно не заметить.

Сказав это, грибник вынул из корзины подосиновик, поставил на мшистый бугорок и направил на него фонарик. Удивительно, но от света он и впрямь засиял алым огоньком, будто это и не гриб, а елочное украшение, свечение которого видно издали. Пораженный этим чудом, я схватился за фотоаппарат. У меня было ощущение, что вижу это не наяву, а в каком-то колдовском сне – уж очень все выглядело как-то необычно, призрачно.

– Всем известно, что собирание грибов называют «тихой охотой», – продолжал философствовать ночной искатель грибов. – Но еще более тихой она бывает именно ночью, когда притихшая природа и давящая темнота просто обязывают быть неторопливым. Такая охота тоже требует острого глаза, знания леса, навыков и некоторой доли удачи. А чтобы не плутать, при себе надо иметь компас. Житейской, практической пользы в этом ночном предприятии, может, и нет. Но для меня это важно тем, что имею возможность ускорить процесс поиска и собирания, чтобы с наступлением дня переключиться на сбор брусники или клюквы. Такой уж я максималист.

Мы познакомились. Ночного странника зовут Валерием Михайловичем, фамилия Кленин. В разговоре он козырнул тем, что его фамилия, если откинуть первую букву, будет как у вождя мирового пролетариата – Ленин. И это, похоже, льстит ему.

Я подозревал, что в блужданиях бывалого грибника есть много интересного, и попросил его рассказать о своем увлечении для газеты. Валерий охотно согласился.

– Собирать грибы ночью... Я даже представить не мог, что такое возможно. Как вы додумались до этого?

– Это вышло случайно. Своей машины я не имею, она для меня была бы обузой. В лес, точнее до ближайшего к нему селения, я приезжаю на рейсовом автобусе, отбывающем от Торгового городка в пять утра. Летом-то в это время уже светло, а вот осенью темновато. Приезжая, как говорится, ни свет ни заря, шагать прямиком по бездорожью к нужному месту темнота не позволяла, приходилось подолгу ожидать рассвета. В один прекрасный день меня осенило: почему бы ни прибегнуть к помощи фонарика? На другой день, вооружившись этой нехитрой техникой, я по приезде сразу отправился в ночной лес. Радости не было конца. Ведь я не только уверенно и быстро добрался до грибного места, но и сделал удивительное для себя открытие: грибы можно собирать и ночью. Когда луч света нащупывает гриб, то складывается впечатление, будто он сам просится в корзину, – так ярко выдает себя блеском. Наслаждение невероятное! – Чем жив и чем кормлюсь? Рыбалка, ягоды и вот, как видите, грибы. Что касается фонарика, то он мне очень помогает. Большую часть из того, что собираю, отношу на рынок. Денег на хлеб с маслом, да и на все самое необходимое хватает. Нет грибов и ягод, переключаюсь на рыбу. Рыбачу и зимой. В общем, не мыслю жизни без того, чтобы быть в объятиях природы.

Сказать по правде, собирать лесной урожай – труд нелегкий. Тут как в известной пословице: «Без труда – не вынешь рыбку из пруда». Надо рано вставать, мириться с усталостью. Тридцать, сорок километров пешего хода – не предел для меня. Иной раз за день приходится отмеривать и больше. И все же без леса не мыслю своего существования. Весной отправляюсь за строчками и сморчками, летом – за земляникой, черникой, малиной и лисичками. Накануне осени собираю голубику и бруснику. Затем поспевает клюква и в массе появляются грибы. Все просто и понятно, как в таблице умножения. Урожайных мест на все эти дары природы у меня на примете много, поэтому из леса с пустой тарой никогда не возвращаюсь.

– И как ваш товар раскупается?

– Вы не поверите – влет! У меня своя клиентура. Многие приходят с заказами на ту или иную ягоду, рыбу или грибы. Стараюсь никого не подводить, отправляюсь в лес или к реке, невзирая ни на какие каверзы погоды. Покупатели из уважения, несмотря на уже немолодой возраст, зовут меня Валерой.

Пристрастие к лесу у моего собеседника особое. Это для него и поэзия жизни, и хлеб насущный. Я знаю многих охотников на дары природы, но все они специализируются на чем-то одном. Кто-то отдает предпочтение ягодам и находит в этом немалое удовольствие, кто-то спит и видит грибную охоту, а кто-то души не чает в рыбалке. А тут, как говорится, три в одном.

У Валеры четкая, отшлифованная жизнью формула: «Летом – ягоды и грибы, зимой – рыба». Словами самого скитальца: «Все просто и понятно, как в таблице умножения».

Конечно, частое пребывание в лесу – не сплошь благодать. Приходится считаться с погодой, терпеть докучливых комаров, мошку, слепней и оводов. Нередкими бывают нежданные встречи.

– Был у меня такой случай: выбираясь из черничника на дорогу, я чуть ли не столкнулся с глухарем. Он почему-то не улетел, а предпочел пуститься в бега, при этом рискуя быть схваченным. Я попытался поймать беглеца, но он свернул в кусты и скрылся. Такое поведение птицы осталось для меня загадкой.

В своих блужданиях по лесу я с таким странным явлением этих птиц тоже встречался. Когда осматриваешь местность, находишь поклеванные мухоморы. И все становится понятным. Употребляя эти грибы, птицы освобождаются от глистов, но при этом они на какое-то время бывают одурманены, поэтому ведут себя неадекватно.

И еще встреча, о которой поведал ночной скиталец.

– Как-то в свете утра я погасил фонарик и решил сквозь заросли черемухи выбраться на дорогу. Раздвигаю ветки и от неожиданности окаменеваю: в двух шагах от меня стоял, спиной ко мне, лось. Зверь, конечно, на шорох обернулся, но, увидав в критической близости человека, тоже опешил. Секунд двадцать длился обоюдный шок, прежде чем оплошавший лось пришел в себя и дал деру. А я еще какое-то время оставался на месте, переваривая встречу с лесным великаном, и радовался тому, что конец ее оказался счастливым.

На этом грибник в своем рассказе поставил точку. Мы попрощались. Валерий посмотрел на часы и торопливо удалился в низину собирать грибы. А я, запихнув в бардачок машины блокнот с авторучкой, еще долго оставался под впечатлением встречи с удивительным ночным странником.