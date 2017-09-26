Нити Арена
16:34 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
186

А попроще можно?

00:02 / Азбука потребителя
или Как сделать автопарковки «человечнее»
А попроще можно?

Не так давно на обочинах рязанских улиц появились паркоматы – специальные устройства, которые не только позволяют оплатить парковку, но и настоятельно требуют этого. На щитах подробно описываются тарифы и временные промежутки (вот чего нам не хватало, чтобы окончательно сравняться с Европой по уровню жизни!). И все бы ничего, но только на дорожных указателях парковки, да и в инструкциях, отпечатанных в металле, как нам кажется, зафиксировано…нарушение закона, а именно – статьи номер один, с которой начинается Гражданский кодекс Российской Федерации. В любом случае, вопрос, вынесенный в заголовок, не так прост,как кажется.

…Все началось вскоре после появления паркоматов. Иллюстрацией тому может служить история пенсионера Виктора Ивановича. Ему нужно было приехать в центр города по срочному делу. Он привычно припарковал свой старенький «москвичок» на тихой улице Радищева – там, где обычно и останавливался. Изменения пейзажа, конечно, были замечены опытным водителем. Необычные знаки и странные аппараты на тротуарах пенсионер внимательно изучил, осознал, что жить теперь надо по-новому, достал из кармана деньги на оплату парковки и приготовился их опустить. Но куда?

Паркоматы принимают только банковские карточки. Еще можно отправить СМС-сообщение с кодами, описывающими автомобиль во всех подробностях, на длинный номер, или же попросту считать кьюар-код своим смартфоном и заплатить Интернет-переводом по принципу пей-пелл или что-то в этом роде. Эсэмэсить на улице Виктор Иванович был с детства не приучен, карточки банка с электронными деньгами у него тоже не было, да и наводить смартфон на код не хотелось (да и не было у него, по правде говоря, смартфона). Но дела не ждали. Понадеявшись оплатить парковку потом, а может, и «на авось», пенсионер зашел в одно из зданий. Спустя час он вернулся. Машину уже эвакуировали на штраф-стоянку. Возражения не принимались. Виктору Ивановичу объяснили: нет проводки, нет машины. «Какой проводки?» – опешил наш герой. «Денежной проводки, а ты какие знаешь?» – ответили ему и наложили штраф, который сейчас уже приблизился к десяти тысячам.

– Это не бездушие техногенного двадцать первого века, а просто нежелание за решением увидеть человека, – считает руководитель Рязанской ассоциации защиты прав потребителей Олег Попов. – Человек же готов заплатить, а ему не дают такой возможности. Когда вводилась система платных парковок, никто из тех, кто занимался этим вопросом, не обратил внимание, что тем самым в центре города вводился запрет на хождение наличной валюты, а это нарушение первой статьи ГК РФ, которая, собственно, запрещает ограничивать права граждан страны на всей ее территории, за исключением случаев, когда надо защитить основы конституционного строя, а также обеспечить безопасность граждан и обороноспособность государства. А если к нарушению закона приводят действия властей, которые утверждают эту систему, то это еще и нарушение статьи 16 того же самого кодекса. Жалоб от автомобилистов уже несколько десятков. Ну что поделать – не могут все без исключения граждане оплачивать парковку электронным образом. У нас что, наличные деньги официально отменили?

Получается, что требование заплатить есть, а возможности сделать это любым доступным образом – нет. А что же в итоге? Отдай свою машину, а потом выкупи? Мы, конечно, ни на что не намекаем, но мысли в связи с этим, согласитесь, могут возникнуть разные. На металлическом знаке возле каждого паркомата значится, что автомобилистам с момента остановки машины дается 15 минут на то, чтобы оплатить парковку. Но нигде не сообщается, что эти четверть часа на самом деле являются бесплатными. Если для посадки и высадки пассажиров, а также для погрузки-разгрузки водитель в это время укладывается и отчаливает, платить ничего не надо. Где-то об этом, конечно, говорили, но на знаках об этом – ни слова.

Ну а как же быть, если паркомат вас «поставил на счетчик», ведь его система автоматически выписывает штрафы и рассылает их. В течение 10 дней есть возможность оспорить штраф и ничего не платить. Аргументы железобетонные – у вас были наличные деньги, чтобы оплатить парковку, но вы не смогли этого сделать из-за особенностей системы. Что, собственно, никто не скрывает: на самом паркомате написано, что он не принимает наличность. А еще можно припомнить, что информация на табличках неполная и неточная (по поводу правила «пятнадцати минут»). А еще есть «волшебная» статья 16 ГК, где говорится, что если органы местного самоуправления или органы государственной власти принимают решение, выпускают нормативные акты, противоречащие закону и причиняющие вам убытки, то не исключено, что компенсировать потери вашего кошелька будет муниципалитет, и от выписанного штрафа можно себя освободить. Ну а если вы уже его оплатили, то в исковом заявлении надо указать, что ваши права и возможности оплаты парковки были ограничены.

Кстати, о туризме, который развивают в нашем городе. Значительная часть гостей Рязани прибывает в город на собственных или арендованных автомобилях. Становятся популярны автопробеги по старинным городам. Ради исторического центра Рязань можно и нужно посетить. Вот только оставив автомобиль на улице в центре, который интересен своей архитектурой, можно запросто лишиться своего авто. Интересная перспектива для туристов, которые не смогут оплатить парковку электронным образом или же все сделают правильно, но залюбуются дореволюционной застройкой, загуляются и не успеют к своему авто на момент окончания срока оплаты.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Меняем «баранку» на руль
Рязанцев приглашают принять участие в чемпионате и первенстве города по кросс-кантри, посвященном Всемирному дню без автомобиля
Ночной странник
Иван Назаров
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
24 сентября – День машиностроителя
Общество
Обсуждать и действовать
Общество
В тесном контакте с профсоюзами
Николай Любимов встретился с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой
Общество
Базовая отрасль экономики
Накануне профессионального праздника в областной организации профсоюза машиностроителей состоялся пленум
Валентина Севостьянова
Общество
Всей семьей на стадион
Рязанская область на 15 месте в России по приверженности населения здоровому образу жизни
Общество
Русский язык: опыт и перспективы
Представители российских и зарубежных лингвистических школ выступят с докладами на международной конференции в Рязани
Анна Добролежа
Общество
Река сказала «спасибо»
Общество
Радушные встречи
Пятьдесят волонтеров из Рязанской области будут задействованы в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Общество
Неделя глазами экспертов
Интервью
Дачников ждут перемены
Новый закон сделает деятельность объединений садоводов и огородников более прозрачной
Татьяна Железнова
Читатель - газета
Что такое распродажа?
Читатель - газета
Три дня на ответ
Актуально
Главный по сайтам
Стандартизацию государственных интернет-ресурсов будет курировать Аркадий Дворкович
Актуально
Госкомпании поверили малому бизнесу
Крупнейшие заказчики в этом году закупили у МСП товаров и услуг на 1,3 триллиона рублей
Общество
Первые в России
Обнинское предприятие продемонстрировало новую продукцию на Международной специализированной выставке «Импортозамещение-2017»
Общество
Кутузов снова остановит французов
История калужского края чрезвычайно богата событиями настолько знаковыми, что они не могли не отразиться на судьбе России.
Общество
Препарат для лечения рака легких
будут выпускать в индустриальном парке «Ворсино»
Тема
Астрономия вернулась на урок
Это может дать хороший стимул молодым педагогам
Татьяна Банникова
Люди дела
Вселенная лошади
Михаил Скрипников
Спорт
Урожайные автокроссы
Как наши пилоты боролись за победу в Рязани и Нижнем Ломове (Пензенская область)
Спорт
Не первые, но с медалями
Рязанский пловец отмечен наградой чемпионата мира по водным видам спорта
Вячеслав Астафьев
РВ ТВ
От года и старше
На старт «Кросса нации» в Рязанской области вышли более 20 тысяч любителей бега
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Голосуем за Елену
Рязанка вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»
Общество
Память жива
Ольга Драган
РВ ТВ
Железный дозор
Броневик «Евпатий Коловрат» охраняет порядок на Старой Рязани
Димитрий Соколов
Ищу маму
Ищу маму
Читальный зал
Послушание живет в каждом из нас,
считает писатель Владимир Пронский
Вероника Шелякина
Читальный зал
Книжные новинки
Вероника Шелякина
На здоровье
Главный, но вначале – врач!
В сентябре главный врач городской клинической больницы №4 Сергей Викулин отмечает юбилей
Путевой лист
Безопасное колесо-2017
В Рязанской области завершился областной конкурс юных инспекторов движения
Вячеслав Астафьев
Инициатива
Меняем «баранку» на руль
Рязанцев приглашают принять участие в чемпионате и первенстве города по кросс-кантри, посвященном Всемирному дню без автомобиля
Фотовзгляд
Фотовзгляд
Фото Владимира Проказникова
РВ ТВ
Сладкий подарок
Музей истории рязанского леденца и чайной при мануфактуре «Сахароваръ» оценили российские туристы
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы