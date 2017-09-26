А попроще можно?

или Как сделать автопарковки «человечнее»

Не так давно на обочинах рязанских улиц появились паркоматы – специальные устройства, которые не только позволяют оплатить парковку, но и настоятельно требуют этого. На щитах подробно описываются тарифы и временные промежутки (вот чего нам не хватало, чтобы окончательно сравняться с Европой по уровню жизни!). И все бы ничего, но только на дорожных указателях парковки, да и в инструкциях, отпечатанных в металле, как нам кажется, зафиксировано…нарушение закона, а именно – статьи номер один, с которой начинается Гражданский кодекс Российской Федерации. В любом случае, вопрос, вынесенный в заголовок, не так прост,как кажется.

…Все началось вскоре после появления паркоматов. Иллюстрацией тому может служить история пенсионера Виктора Ивановича. Ему нужно было приехать в центр города по срочному делу. Он привычно припарковал свой старенький «москвичок» на тихой улице Радищева – там, где обычно и останавливался. Изменения пейзажа, конечно, были замечены опытным водителем. Необычные знаки и странные аппараты на тротуарах пенсионер внимательно изучил, осознал, что жить теперь надо по-новому, достал из кармана деньги на оплату парковки и приготовился их опустить. Но куда?

Паркоматы принимают только банковские карточки. Еще можно отправить СМС-сообщение с кодами, описывающими автомобиль во всех подробностях, на длинный номер, или же попросту считать кьюар-код своим смартфоном и заплатить Интернет-переводом по принципу пей-пелл или что-то в этом роде. Эсэмэсить на улице Виктор Иванович был с детства не приучен, карточки банка с электронными деньгами у него тоже не было, да и наводить смартфон на код не хотелось (да и не было у него, по правде говоря, смартфона). Но дела не ждали. Понадеявшись оплатить парковку потом, а может, и «на авось», пенсионер зашел в одно из зданий. Спустя час он вернулся. Машину уже эвакуировали на штраф-стоянку. Возражения не принимались. Виктору Ивановичу объяснили: нет проводки, нет машины. «Какой проводки?» – опешил наш герой. «Денежной проводки, а ты какие знаешь?» – ответили ему и наложили штраф, который сейчас уже приблизился к десяти тысячам.

– Это не бездушие техногенного двадцать первого века, а просто нежелание за решением увидеть человека, – считает руководитель Рязанской ассоциации защиты прав потребителей Олег Попов. – Человек же готов заплатить, а ему не дают такой возможности. Когда вводилась система платных парковок, никто из тех, кто занимался этим вопросом, не обратил внимание, что тем самым в центре города вводился запрет на хождение наличной валюты, а это нарушение первой статьи ГК РФ, которая, собственно, запрещает ограничивать права граждан страны на всей ее территории, за исключением случаев, когда надо защитить основы конституционного строя, а также обеспечить безопасность граждан и обороноспособность государства. А если к нарушению закона приводят действия властей, которые утверждают эту систему, то это еще и нарушение статьи 16 того же самого кодекса. Жалоб от автомобилистов уже несколько десятков. Ну что поделать – не могут все без исключения граждане оплачивать парковку электронным образом. У нас что, наличные деньги официально отменили?

Получается, что требование заплатить есть, а возможности сделать это любым доступным образом – нет. А что же в итоге? Отдай свою машину, а потом выкупи? Мы, конечно, ни на что не намекаем, но мысли в связи с этим, согласитесь, могут возникнуть разные. На металлическом знаке возле каждого паркомата значится, что автомобилистам с момента остановки машины дается 15 минут на то, чтобы оплатить парковку. Но нигде не сообщается, что эти четверть часа на самом деле являются бесплатными. Если для посадки и высадки пассажиров, а также для погрузки-разгрузки водитель в это время укладывается и отчаливает, платить ничего не надо. Где-то об этом, конечно, говорили, но на знаках об этом – ни слова.

Ну а как же быть, если паркомат вас «поставил на счетчик», ведь его система автоматически выписывает штрафы и рассылает их. В течение 10 дней есть возможность оспорить штраф и ничего не платить. Аргументы железобетонные – у вас были наличные деньги, чтобы оплатить парковку, но вы не смогли этого сделать из-за особенностей системы. Что, собственно, никто не скрывает: на самом паркомате написано, что он не принимает наличность. А еще можно припомнить, что информация на табличках неполная и неточная (по поводу правила «пятнадцати минут»). А еще есть «волшебная» статья 16 ГК, где говорится, что если органы местного самоуправления или органы государственной власти принимают решение, выпускают нормативные акты, противоречащие закону и причиняющие вам убытки, то не исключено, что компенсировать потери вашего кошелька будет муниципалитет, и от выписанного штрафа можно себя освободить. Ну а если вы уже его оплатили, то в исковом заявлении надо указать, что ваши права и возможности оплаты парковки были ограничены.

Кстати, о туризме, который развивают в нашем городе. Значительная часть гостей Рязани прибывает в город на собственных или арендованных автомобилях. Становятся популярны автопробеги по старинным городам. Ради исторического центра Рязань можно и нужно посетить. Вот только оставив автомобиль на улице в центре, который интересен своей архитектурой, можно запросто лишиться своего авто. Интересная перспектива для туристов, которые не смогут оплатить парковку электронным образом или же все сделают правильно, но залюбуются дореволюционной застройкой, загуляются и не успеют к своему авто на момент окончания срока оплаты.