Сели и поехали

Какие факторы способствуют угону автомобилей

В прошлой статье я рассказал о том, какие проблемы и трудности могут подстерегать граждан при покупке подержанного, а иногда и нового автомобиля. Мы раскрыли некоторые тайны обмана покупателей. Это касалось и криминальной стороны автобизнеса, и тонкостей обмана со стороны перекупщиков при продаже, по их словам, людям почти новых, не битых и не крашенных автомобилей, а в действительности аварийных и потом восстановленных машин.

Ценой такой ошибки может быть не только полная потеря денег, исчисляемая иногда миллионами рублей, но и очень большие проблемы с правоохранительными органами. Ведь постановка на учет или перерегистрация угнанной машины (даже если вы об этом не знали) сразу будет иметь последствия.

На смотровой площадке сотрудник Госавтоинспекции своим профессиональным взглядом сразу определит подмену. Тем более что за последнее время проверки машин стали действительно более тщательными. Я уже рассказывал, что мне приходилось снимать задние сиденья, чистить номер двигателя, открывать защитный кожух под капотом, где находится viр-номер.

Ну а теперь подробнее об угоне. Машину запросто могут угнать через несколько минут после того, как вы покинули автосалон или уехали от старого владельца машины, заключив с ним договор купли – продажи. Если на вашей машине пока нет номеров, это настоящий подарок для угонщика, особенно если вы сделаете одну из грубейших ошибок и оставите такую машину на ночь около дома. Если у вас будет машина из ТОП – 10 самых угоняемых, наутро вас может ждать сюрприз в виде пустого места. На мой взгляд, в Рязани это не особенно распространено, но тем не менее обезопасить себя стоит.

Вы поехали от продавца. Не факт, что у него нет дубликата ключей на вашу машину и за вами не едет авто с угонщиками. Это касается и машин из автосалона, к сожалению.

Многие из автолюбителей, вероятно, думают, что парковка во дворе – это вариант защиты авто от угона. Но они заблуждаются, ведь, согласно статистическим данным, более 80% случаев, связанных с кражей авто, происходят с неохраняемых парковок. Второе по значимости самое уязвимое место – это стоянка около супермаркета. На третьем – платные парковки.

И, кстати, время суток не играет особенной роли. Захотят угнать – угонят.

В Рязани угонов в таких масштабах и при таких сложных комбинациях, как в крупных городах, к счастью, нет, но есть реальные нападения на автовладельцев.

В разговорах с пострадавшими мне приходилось слышать, что их близкие, которые были за рулем, расстались с жизнью при подобных нападениях. На этом мы остановимся подробнее.

Ведь зачем преступнику покупать дорогостоящее оборудование для угона и тратить много времени на выслеживание машины, если можно просто подойти к девушке, которая садится в новый «Лексус» или «Тойоту», и действовать силовыми методами. Не зря таких водителей дорогих автомобилей, купленных мажорами на «свои» деньги, называют в Москве «парашютистами». Их просто выкидывают, а иногда людей вывозят в лес, как, например, одного из наших известных музыкантов или одного из сатириков, который недалеко уехал на новом «Мерседесе» от автосалона и оказался избитым вскоре на заднем сиденье своего авто.

Запомните, как только вы трогаетесь с места, сразу блокируйте двери. Если к вам подходит человек и спрашивает что-либо, а вы еще не успели сесть в машину, обязательно сохраняйте дистанцию. Затем оглядитесь по сторонам. Возможно, дело не в угоне, а просто в этот момент другой человек – его подельник – похищает вашу сумку, открыв другую дверь.

Если под машиной лужа масла или спущено колесо – это иногда делают специально. Тоже внимательно оцените обстановку и держите ключи при себе. Если вас толкнули и уехали на вашей машине, которая оборудована сигнализацией, вы можете активировать режим «угон», и двигатель заблокируется через 5 минут.

В следующей статье мы на конкретных примерах рассмотрим эффективные способы защиты вашего авто и вашей жизни.

Вадим Захаров, автоэксперт