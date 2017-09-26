Безопасное колесо-2017

В Рязанской области завершился областной конкурс юных инспекторов движения

Слет проводился в детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный». Ребята демонстрировали свои знания по оказанию первой доврачебной помощи, Правил дорожного движения, дорожных знаков, умение ориентироваться в дорожной обстановке. На автоплощадке, с настоящими дорожными знаками, дорожной разметкой и светофорами, в качестве велосипедистов ребята следовали по заданному маршруту. Естественно, выполнять все задания конкурсанты должны, соблюдая Правила дорожного движения и как можно быстрее. Интересным оказался творческий конкурс, где ребята рассказывали ровесникам, насколько важно соблюдать ПДД.

На торжественном закрытии соревнований присутствовали заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области Сергей Романов и заместитель министра образования области Александр Кирьянов. Они отметили хорошую подготовку и позитивный настрой участников. Победителям соревнований они подарили ценные подарки и памятные призы.

Победителем конкурса в этом году стала команда из города Скопина. Хорошие результаты показали Кораблинский, Пронский, Ряжский, Михайловский районы, а также школы №24 и №8 г. Рязани. Самой творческой оказалась команда из Ермишинского района. Лучше всех умеет ориентироваться на автоплошадке команда из Спасского района. Умеют выбирать безопасный маршрут ЮИДовцы из школы №8 г. Рязани.