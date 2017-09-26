Главный, но вначале – врач!

В сентябре главный врач городской клинической больницы №4 Сергей Викулин отмечает юбилей

Главным он быть не предполагал. Всегда хотел быть просто врачом. Когда в институте однажды сдавал экзамен по предмету, в котором шла речь об организации здравоохранения, то злился: «Зачем это мне». И тем не менее, как и другие предметы, сдал экзамен на «отлично».

Более 35 лет неустанного труда – ровно столько Сергей Васильевич Викулин служит медицине. А начиналось все обычно и просто. Рязанский медицинский институт дал путевку в самостоятельную жизнь, в 1981 году Сергей Васильевич закончил лечебный факультет, прошел обучение в интернатуре, клинической ординатуре и аспирантуре, в 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1988 по 1997 год работал в родной альма-матер на кафедре терапии ФПДО. В ноябре 1997 года назначен главным врачом поликлиники № 15 города Рязани. Работа главным врачом поликлиники не осталась незамеченной, и уже семнадцатый год подряд Сергей Васильевич возглавляет одну из старейших больниц города – городскую клиническую больницу № 4.

Он пришел сюда с пониманием множества проблем, в том числе хозяйственных и финансовых. Но с верой, что здесь работает коллектив высочайших профессионалов, которые способны к переменам, стремлению вперед. С мыслью, что есть многое, что возможно решить своими силами, изменить к лучшему, оптимизировать. Сегодня все отмечают произошедшие перемены.

За годы руководства больницей № 4, несмотря на сложную финансовую обстановку, Сергей Васильевич провел большую работу по укреплению материально-технической базы учреждения, внедрению новых методов диагностики и лечения, оснащению больницы современным оборудованием. В структуре больницы был открыт городской гастроэнтерологический центр, введены койки дневного стационара. Рентгеновская, эндоскопическая службы, кабинет УЗИ, отделение восстановительного лечения оснащены современным оборудованием.

Благодаря усилиям главврача и в условиях дефицита муниципального бюджета были привлечены значительные средства из других источников (областной и федеральный бюджеты) и начата реконструкция больницы. В 2009 году построен и сдан в эксплуатацию новый 120-коечный корпус городского гастроэнтерологического центра, что позволило значительно улучшить условия оказания медицинской помощи пациентам как города, так и области.

В настоящее время в больнице происходит внедрение современных информационных технологий и электронных средств коммуникации. Последнее новшество – электронная запись на прием к врачу, избавление от толчеи и сутолоки у дверей кабинетов врачей, выдача электронных больничных, следующий этап – электронные рецепты. Изменилось многое, изменится еще больше, уверен главный врач, ведь коллектив в его движении вперед поддерживает министерство здравоохранения и руководство области.

Дел у главного врача больницы невпроворот. С утра – планерка, а потом решение неотложных проблем. Возглавлять любой коллектив непросто: и сотрудники, и пациенты нынче требовательны, к каждому нужен индивидуальный подход. Руководитель – это особая профессия, это призвание и готовность формировать в себе новые качества, уметь идти навстречу, понять и поддержать человека, но при необходимости проявить строгость и требовательность. Понимая, что руководитель сегодня – это и менеджер, и экономист, и хозяйственник, получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент организации».

Но с профессией врача Сергей Васильевич не расстается – консультирует сложных больных, несмотря на занятость, осваивает новые смежные профессии, помогающие правильно и точно поставить диагноз и скорректировать лечение. Большую совместную творческую и научную работу он проводит с кафедрой терапии РязГМУ имени академика И.П. Павлова. Курирует, передает опыт студентам, проходящим практику, врачам, коллегам по работе. Строит процесс так, чтобы максимально индивидуализировать процесс обучения, ненавязчиво поддержать и своевременно устранить ошибки в работе, передать весь свой накопленный профессиональный опыт и обучить наиболее рациональным приемам и передовым методам работы.

Сергей Васильевич, кроме основной работы, является членом правления Рязанского областного фонда ОМС, заместителем председателя экспертной группы по присвоению квалификационной категории по организации здравоохранения регионального минздрава, членом правления Ассоциации организаторов здравоохранения Рязанской области. Как человеку и гражданину, ему небезразлична судьба родного города и области, поэтому он активно участвует в общественной жизни.

Труд Сергея Викулина отмечен благодарностями и почетными грамотами руководства города, области, министерства здравоохранения России. В 2012 году ему был вручен памятный знак «Отличник здравоохранения». На протяжении многих лет успешно решает вопросы улучшения медицинской помощи населению и вносит весомый вклад в развитие рязанского здравоохранения.

Жизнь Сергея Васильевича Викулина неразрывно связана с Рязанью. Он знает и любит родной город, радуется, что тот хорошеет, становится современным, уютным. И сам старается сделать все, чтобы рязанцы гордились своей медициной.

За значительный вклад в развитие рязанского здравоохранения и в связи с юбилеем главный врач городской клинической больницы № 4 Сергей Васильевич Викулин представлен к награде Рязанской области – званию «Почетный работник здравоохранения Рязанской области!»

Поздравляем, Сергей Васильевич!

Коллектив и пациенты городской клинической больницы № 4