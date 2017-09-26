Послушание живет в каждом из нас,

считает писатель Владимир Пронский

Он – уроженец города Пронска Рязанской области, лауреат премии имени А.С. Пушкина, Международной литературной премии имени Андрея Платонова «Умное сердце» и других. Его романы, повести и рассказы охотно публикуют в «толстых» и «тонких» журналах, они выходят отдельными книгами.

В эти дни писатель отмечает творческий юбилей – 50 лет в литературе! О том, как добиться популярности, сколь сложен путь начинающего литератора, – обо всем этом мы и говорили при встрече.

– Владимир Дмитриевич, расскажите о себе. Как и когда вы обратились к писательству? Что побудило к этому?

В.П. – Об этом можно говорить долго, но вкратце могу сказать, что нет какой-то точной даты: мол, вот до такого-то дня я не обращался к писательству, а с такого-то – обратился. Все происходило постепенно, исподволь, словно судьба приглядывалась ко мне. Сочинительство началось у меня с четвертого класса, по окончании которого в школе получил задание написать сочинение на тему «Как я провел лето». Вместо одного я написал четыре – ведь за лето свершилось столько разных событий. Жили мы тогда в городе Алексине, вокруг которого бор, река Ока, любимый стадион, – как обо всем этом промолчать?! Моя увлеченность, конечно, была замечена учительницей Верой Павловной Качегиной. Так что можно считать то лето моим началом. Начало же официальное состоялось 12 сентября 1967 года, когда в районной газете «Пронский рабочий», где редактором служил Александр Афанасьевич Папин, была напечатана первая публикация «На заре листопада», вызвавшая во мне незабываемые эмоции. Через месяц появился рассказ в центральной газете «Сельская жизнь».

– Можно ли сказать, что вы посвятили жизнь писательству? Чем сейчас для вас является труд писателя?

В.П. – Так и получается, что посвятил! И по-прежнему писательство – главная составляющая моей жизни, хотя ни особой славы, ни денег не приносит. Иной раз задумаешься: зачем все это, если начинал при одном строе, когда жил мечтами, а теперь, при другом, с другим отношением к литературе и писателям. Перестроиться же и строчить бульварные романы – выше моих сил. Мне не позволяет размениваться классика, всегда кажется, что корифеи нашей литературы знают, над чем я работаю, и готовы строго спросить за малейшую небрежность.

– Приходилось ли вам преодолевать трудности, ставить цели, связанные с потребностью в творческой реализации, переосмысливании своего творческого пути?

В.П. – Преодоление трудностей – это нормальное дело. Без трудностей – что за жизнь. Когда начинаешь реализовывать «потребность в творческой реализации» – здесь и начинаются трудности. Редко молодому автору удается сразу же завоевать внимание издателей и читателей. Все пишущие проходят путь ученичества. С него начинается любое литературное восхождение, реализация творческих потребностей.

– В начале и на протяжении своего творческого пути вы делали ошибки? Расскажите начинающим писателям, с какими трудностями они могут столкнуться?

В.П. – Конечно, делал, особенно в молодости, – сочинял мало и нерегулярно. Это только со временем понимаешь, сколько было времени упущено тогда. А если с другой стороны присмотреться, то, как любому молодому прозаику, мне в те годы не хватало жизненного опыта. А он приходит ко всем по-разному. Я же, потеряв много времени, всерьез занялся сочинительством лишь к тридцати годам. Надо ли об этом жалеть? Всерьез – нет. Как сложилось, так и сложилось. Через желание или нежелание сочинять не перепрыгнешь, а переступишь через него именно тогда, когда этого потребует душа. И тогда прощайте выходные, праздники.

– Сколь труден путь от начала написания до публикации?

В.П. – Смотря какую публикацию иметь в виду. Одно дело – заметка для газеты в 100 строк, а другое – сочинить роман. У меня есть роман-трилогия «Провинция слез», над которым работал 23 года! И лет десять дожидался публикации. В общем, полжизни ушло. И можно лишь представить, сколько за это время произошло событий, изменений в собственной жизни, в стране, и все эти годы надо было держать в уме текст романа, все написанное ранее, чтобы не повторяться даже в малых эпизодах, чтобы довести до конца развитие сюжета и характеров героев. Вот и судите: труден этот путь или легок.

– У вас с годами меняются взгляды на жизнь, на самого себя? Как вы реализуете свой взгляд на современность?

В.П. – На эти два вопроса отвечу одним. Быть современным – это, по-моему, быть честным и правдивым в показе той жизни, которой живут твои герои. Мне могут возразить, что, мол, у каждого человека своя правда. Да, это так, но литератору просто необходимо найти что-то типическое в том или ином пласте своих современников, осмыслить их поведение, поступки, психологию, попытаться найти пути их развития.

– Насколько важны в современном состоянии литературы вопросы спонсорства и финансовой поддержки, связанной с изданием произведений?

В.П. – Несомненно важны, особенно в наше время, когда государство устранилось от помощи литераторам в организации издательского дела, распространении печатной продукции, в отличие, скажем, от поддержки театров, на которые расходуют сотни миллионов бюджетных рублей. Литераторам только приходится мечтать об этом. В этом вопросе все отдано на откуп частным издательствам, а они подчас неразборчивы в выборе авторов и рассчитывают на невзыскательного обывателя, готового проглотить любую литературную наживку.

– В настоящее время имеете возможности творческой реализации?

В.П. – Возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу, что нет, в полной мере не ощущаю этого. А мои многочисленные публикации и книги появляются на свет благодаря трудолюбию и упорству, которое никак не оплачивается. Так что молодым литераторам необходимо сто раз подумать, прежде чем садиться перед чистым листом. Конечно, такое пожелание не отпугнет тех, в кого Господь вложил тягу к сочинительству, одарил их усердием и верой в свои силы. К сожалению, большинство нынешних недобросовестных издателей этим пользуются.

– Как скоро нам ждать вашу новую книгу? О чем следующее произведение?

В.П. – Минувшим летом у меня вышел роман на тему православия «Послушание во славу» в двух «толстых» и уважаемых журналах – «Молодой гвардии» и «Подъеме». Сейчас в одном из московских издательств рассматривается вопрос его издания. Что из этого получится – лишь Господу известно. Роман о современной церковной общине, о том, как восстанавливался храм под руководством некоего священника, собирательный образ которого созрел при общении с церковнослужителями и посещением богослужений. Многие считают, что послушание бывает лишь у воцерковленных людей. Но, по-моему, послушание живет в каждом из нас, мы исполняем его своей жизнью, работой, заботой о ближнем – оно в каждом присутствует постоянно. Тема для меня новая, неизведанная. При работе над романом приходилось многое изучать, расспрашивать знающих людей. Когда же рукопись была готова, попросил двух знакомых священников прочитать и сделать замечания, которые, конечно же, были. Так что появление романа в журналах я ждал с более или менее спокойной душой.

– Спасибо за интересную беседу, Владимир Дмитриевич! Надеюсь, при следующей встрече у вас будут свежие новости, интересные читателям.

В.П. – Пожалуйста. Будем надеяться!