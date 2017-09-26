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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Книжные новинки

00:01 / Читальный зал

09-19-23 Людмила Петрушевская
«Никому не нужна. Свободна»

Перед читателем разворачивается история девочки, которая принимает жизнь, как она есть, без вопросов и обид. К этому приучили ее обстоятельства детства – нет родителей (хотя она не сирота), голод и нищета, и то, что ей приходится в одиночку защищаться в мире детей, а этот мир столь же беспощаден, как и мир взрослых. Однако то, что ребенок никому не нужен, дает ему, как ни странно, право на самостоятельность. На свободу жить в бедности. Иногда на гибель. Но всегда на полную независимость, даже от властей. Надеемся, что читатель знает, как сложилась в дальнейшем жизнь этой девочки – в будущем прозаика, драматурга, поэта, художника, композитора и певицы, лауреата многих премий, известной в мире писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской.

09-19-24 Эра Ершова
«В глубине души»

Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя – уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то – на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши. Шли годы. Для строительства магистрали требовалось снести мельницу. Тут-то и открылось тайное кладбище…

В повести «В глубине души», как и в других повестях и рассказах Эры Ершовой, вошедших в книгу, исследуется человеческая душа. Автор поражается тому, как однообразно и непритязательно добро в человеке и как прихотливо и изобретательно зло.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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