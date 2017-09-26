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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Железный дозор

00:01 / РВ ТВ
Броневик «Евпатий Коловрат» охраняет порядок на Старой Рязани
Автор фото: Димитрий Соколов | Железный дозор
Фото автора.

Необычный арт-объект появился в районе городища Старая Рязань. Возле древнего княжества разъезжает грозный броневик, подвергшийся основательному тюнингу. Свое новое произведение художник и дизайнер Вадим Овсянников назвал «Евпатий Коловрат».

Этот железный богатырь на четырех колесах, по замыслу создателя, является фантастическим продолжением легендарного воина средневековой Рязани, наводившего ужас на монгольских завоевателей.

Выпускника Строгановского училища Вадима Овсянникова всегда вдохновляли темы героического прошлого древних русских городов, а Старая Рязань притягивала особо.

– И, собрав мольберт, я сел в машину и приехал в село Старая Рязань. Здесь все было заброшено. Я вышел в пустое поле и погрузился в XIII век, почувствовал красоту русского пейзажа. Каким-то чудом купил здесь дом и понял, что это место – мое, здесь я смогу работать в полную силу.

На своих полотнах художник передает события и состояния, недоступные взору. Изображает битвы могучих сил, которые разворачиваются где-то в небесном пространстве. Исход этих сражений определяет, кто победит на земле.

Военный бронетранс­портер 1955-го года выпуска Вадим приобрел случайно. Как опытный дизайнер, оценил возможности материала и принялся создавать технократический образ Евпатия Коловрата:

– Начинка автомобиля осталась прежней, но интерьер и внешний вид изменились до неузнаваемости. «Евпатий Коловрат» предназначен для объезда границ Старой Рязани. Думаю, он справится и с такой задачей, как отпугивание черных археологов, – радуется своему детищу Овсянников.

«Евпатий Коловрат» оснащен всем необходимым для сторожевого автомобиля. Есть видеокамеры, телефон с блютус, арбалет, стреляющий болтами, и даже измеритель радиации. «Мобильный бронированный бункер, где можно переждать плохую погоду», – шутит художник.

Арт-объект Вадима Овсянникова уже получил две медали российской Академии художеств. На его усадьбе в Старой Рязани ежегодно проходят научно-практические конференции академии с мастер-классами по живописи, ковке, керамике, рисунку. Художник мечтает установить в Спасске стелу, посвященную защитникам Старой Рязани, а также памятник монахине Екатерине, чей дом после покупки и реставрации Овсянников превратил в средневековый замок.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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