Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

шестнадцатилетнего Александра. Этот сероглазый, русоволосый подросток был единственным ребенком в семье, но его отец умер, мама лишена родительских прав. Саша – добрый, ответственный, справедливый человек, всегда стремится к высоким результатам. Он предпочитает активный образ жизни, любит спорт, тренировки. Но кроме того, Саша любит читать, занимается моделированием, посещает компьютерный кружок. Анкета № 4846.

Эльдару в марте исполнилось пятнадцать лет. Он был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Так Эльдар оказался в детском учреждении. Сероглазый, светловолосый Эльдар очень доброжелательный, любознательный, активный подросток. Он любит задавать вопросы и получать на них ясные и понятные ответы. К тому же Эльдар с удовольствием занимается художественной самодеятельностью, любит сочинять тексты и рисовать. Анкета № 1336.

Виктории в мае исполнилось четырнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но ее родители дали письменное согласие на удочерение. Русоволосая, сероглазая Вика очень общительная девочка. Дружит с детьми, слушается во всем взрослых. Вика с ответственностью относится к поручениям взрослых и трудится с удовольствием, она хороший помощник воспитателей и педагогов. А еще Виктория участвует в художественной самодеятельности. Анкета № 1555.

Насте в октябре исполнится семнадцать лет, но это не значит, что девушка не нуждается в семейном воспитании. Голубоглазая, светловолосая Настя была единственным ребенком в семье, но ее папа и мама лишены родительских прав. Настя – очень спокойная, общительная и дружелюбная девушка. Любит общаться, умеет выслушать собеседника. Стеснительность и робость сочетаются в ее характере со стремлением к справедливости, и если надо, Настя может постоять за себя. К порученным делам девушка всегда относится добросовестно. Настя занимается танцами, с удовольствием участвует в концертах и всех школьных мероприятиях. Анкета № 3329.

В июне этого года Андрею исполнилось двенадцать лет. Он был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Светловолосый, сероглазый Андрей очень общительный, целеустремленный, доброжелательный и аккуратный во всем мальчик. Он умеет выстроить отношения со взрослыми людьми, относится к ним с уважением. А еще у Андрея много увлечений: рисование, участие в командных подвижных играх. Анкета № 4415.