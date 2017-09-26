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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Память жива

00:01 / Общество
Память жива

Проект Рязанского музея истории молодежного движения стал лауреатом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской историко-литературной премии «Александр Нев­ский». В этом году премия вручалась в тринадцатый раз. За прошедшие годы приобрела статус одной из самых престижных литературно-музейных премий России.

Рязанский музей истории молодежного движения награжден специальной премией «Земляки» за вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти об ее героях, высокую духовную и гражданскую позицию. Столь высокая оценка была получена за первый совместный выставочный проект музеев региона «Время. События. Люди».

«Среди более чем 170 заявленных проектов мы оказались в числе шести награжденных специальной премией, – рассказала директор музея молодежного движения Наталья Алимова. – Выставка «Наши земляки» посвящена малоизвестным, известным и выдающимся людям Рязанской области. В создании экспозиции приняли участие 23 музея региона, представив почти 650 музейных предметов. Интересно, что в основном это мемориальные предметы, действительно принадлежавшие людям, о которых рассказывается на выставке».

По словам Натальи Алимовой, экспозиция формировалась исключительно по профессиональной принадлежности героев. Среди них – люди, работавшие в сфере науки и культуры, герои отечественных и локальных войн.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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