Голосуем за Елену

Рязанка вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»

Одной из финалисток Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года», учрежденного Министерством культуры Российской Федерации, стала Елена Александровна Аванесова, заведующая библиографическим отделом МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани».

На конкурс были приняты 167 заявок из 55 регионов.

По итогам заседания жюри выбраны 20 финалистов среди сотрудников общедоступных муниципальных библиотек и 12 финалистов среди студентов высших учебных заведений, училищ, техникумов, колледжей.

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 года» направлен на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, обмен опытом и широкое внедрение новаций в библиотечное обслуживание граждан России.

В ближайшее время на сайте Российской национальной библиотеки будет открыто онлайн-голосование за финалистов, по итогам которого определятся пять лидеров по числу голосов.