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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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От года и старше

00:01 / РВ ТВ
На старт «Кросса нации» в Рязанской области вышли более 20 тысяч любителей бега
Автор фото: Димитрий Соколов | От года и старше
Фото: Димитрий Соколов.

Самые массовые соревнования бегунов в стране впервые были проведены в 2004 году, а уже через год – в Рязани. С тех пор количество физкультурников и спортсменов, выходящих на старт «Кросса нации» во Всероссийский день бега, ежегодно увеличивалось. В этом году в областном центре зарегистрировалось около 5 тысяч участников, а в целом по области – более 20 тысяч бегунов.

За неделю до старта занимавшая должность министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова провела пресс-конференцию. Журналисты оперативно информировали рязанцев о том, как будет организован «Кросс нации» в Рязани и муниципалитетах, какие условия необходимо выполнить участникам для регистрации, в чем особенности Всероссийского дня бега.

Первыми на старт вышли самые юные участники соревнований. Они пробежали по аллеям Кремлевского парка 1 километр. У мальчиков 2008 года и младше победу одержал Арсений Шмонов из Скопинской ДЮСШ «Старт». Его время 2 минуты 37 секунд. У девочек на этой дистанции со временем 2 минуты 53 секунды победила Анастасия Минкова из СДЮСШОР «Олимпиец». В группе юных участников с ограниченными возможностями здоровья весь пъедестал почета в беге на километровую дистанцию заняли учащиеся 18-й рязанской школы. Победили соответственно Андрей Колобашкин и Марина Галушкина.

– Я занимаюсь бегом с 6 лет, – сказал после финиша семиклассник Андрей Колобашкин. – Мне очень нравится бегать. Бег дарит мне здоровье. Перед «Кроссом нации» я поставил перед собой цель – победить. Так и получилось. Теперь буду тренироваться еще больше. Это здорово!

В полдень стартовый пистолет судьи отправил на дистанцию 3 километра основную группу участников «Кросса нации». В ней и сильнейшие бегуны области, и те, кто вышел на старт впервые. Трасса забега проходила по Соборной, Первомайскому проспекту, улицам Каширина и Семинарской с выходом вновь на Соборную, где и был организован финиш. Первым до него ровно через 9 минут добежал Станислав Комиссаренко из Рязанского филиала Московского университета МВД, выступающий по юношам. Через 15 секунд после него финишировал победитель соревнований среди мужчин 1997 года и старше Илья Кузнецов, который, впрочем, представлял тот же вуз. Андрей Клинов среди мужчин занял второе место – 9 минут 17,8 секунды. Сергей Блинников стал третьим с результатом 9 минут 41,4 секунды.

Абсолютный победитель «Кросса нации» Станислав Комиссаренко, выступающий по юношам, на год моложе победителя соревнований среди мужчин Ильи Кузнецова. Стас – воспитанник кораблинской школы бега (первый тренер Виктор Комаревцев). Сейчас Станислава тренирует один из сильнейших бегунов России и лидер рязанских легкоатлетов Александр Именин, так что перспективы у парня хорошие.

Интрига сложилась у женщин 1997 года и старше. Первой линию финиша со временем 10 минут 33,5 секунды пересекла Ксения Пляскина. В рядах спортсменов и тренеров послышалось роптание – кто такая, пронеслась как молния. Хорошо известная рязанцам мастер спорта России Татьяна Сычева проиграла победительнице 13 секунд. Бронзовым призером стала лыжница из Академии ФСИН России Анастасия Поздеева, которую рязанцы тоже уже знают.

– Год назад я переехала в Рязань из Читы, – рассказывает о себе победительница Ксения Пляскина. – Спорт – это моя профессия. Занимаюсь здесь биатлоном. Я – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и мастер спорта России по биатлону. Участвовала в чемпионатах России и Кубках Европы по биатлону, а также была участницей летнего чемпионата мира по биатлону. Мой папа преподает физкультуру в техникуме в Варских, мама тоже спортивный работник, сестра – мастер спорта России. Ее годовалый сын сегодня был здесь самым юным участником «Кросса нации». Мне в Рязани очень нравится. Спортивный город. Маршрут был просто замечательный, по центру города. Такая атмосфера дружелюбная. На трассе меня болельщики все время подбадривали. Очень рада, что выиграла.

На подобных соревнованиях по традиции проводят VIP-забег. Не ради результатов и рекордов, а для пропаганды физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни. В «Кроссе нации-2017» забег возглавили и.о. заместителя главы администрации г. Рязани Елена Сорокина, директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, работники минспорта, преподаватели вузов.

Ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин вместе со своим сыном и студентами вуза пробежал три километра. На старт трехкилометровой дистанции вышли и воспитанники тренера СДЮСШОР «Олимпиец», мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Анатолия Георгиевича Бирюкова. Для них это – проба сил перед осенне-зимним спортивным сезоном. Самыми маленькими участниками кросса стали годовалый Платон Поздняк и трехлетняя Варвара Щерба, а самыми старшими – Елена Алешина и Владимир Спорыхин.

Ветераны хорошо помнят то время, когда на соревнованиях становились в первую стартовую шеренгу и выигрывали, а теперь они своим участием пропагандируют бег и показывают молодежи пример, достойный подражания. Самыми многочисленными признаны спортивные семьи Колокольцевых и Пляскиных.

Победители и призеры награждены кубками, медалями и памятными призами регионального минспорта. Безукоризненно работала судейская коллегия (главный судья – хорошо известный в прошлом легкоатлет, ныне – начальник отдела управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Игорь Зюлин) и секретариат (главный секретарь – Ольга Баранова).

И.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова осталась довольна тем, как прошел «Кросс нации» в Рязани – и погода хорошая, и массовость рекордная, и секунды у лидеров быстрые. А главное, «Кросс нации» дал многим рязанцам импульс для начала занятий физической культурой и спортом.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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