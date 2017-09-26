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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Урожайные автокроссы

00:01 / Спорт
Как наши пилоты боролись за победу в Рязани и Нижнем Ломове (Пензенская область)
Урожайные автокроссы

Рязань

На трассе «Семеновская» на XXIХ Всероссийском лично-командном автокроссе «День урожая» в шести классах спортивных машин соревновались 37 пилотов из пяти регионов страны: города Москвы, а также Рязанской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей.

Самыми интересными на автокроссе были заезды грузовиков. Здесь и участников было больше, чем в других дивизионах, и состав круче, и борьба интереснее.

Гвоздем программы автокросса стали соревнования в классе Т4-2 (ГАЗ-53), в котором в рамках «Дня урожая» прошел седьмой – заключительный – этап Кубка России-2017.

После шести этапов в общем зачете состязания лидировал арзамасец, заслуженный мастер спорта Сергей Кротов – 302 очка. Следом шел Алексей Бокша (Реж, Свердловская область) – 299 очков. Затем – племянник лидера Александр Кротов – 230 очков. В пятерку сильнейших входили также Анатолий Зелепукин (Ростов-на-Дону) – 182 очка – и рязанец Владимир Фролов – 120 очков. В отличие от соперников Фролов выступал только на половине прошедших этапов (в Рязани, Арзамасе и Княжом).

Результат на заключительном этапе оценивался в двойном размере (по сравнению с другими этапами), что давало теоретические шансы на общую победу в Кубке каждому из этой «великолепной пятерки».

В финале «ГАЗ-53» бал правили гости. Со старта первым ушел Кротов-младший, следом – его дядя, затем наш Алексей Алешин. На вираже на третью позицию переместился Алексей Бокша. До самого финиша положение пилотов в тройке лидеров не изменилось. Лучшим среди наших спортсменов был Алексей Алешин, финишировавший пятым.

У Валерия Фролова домашняя гонка не задалась: он завершил решающий заезд девятым.

По предварительным подсчетам, второе место на заключительном этапе позволило Сергею Кротову сохранить лидерство в общем зачете Кубка России (468 очков). Александр Кротов переместился на вторую строчку – 430 очков. Сергей Бокша – третий (420 очков). Теперь эти результаты должна утвердить Российская автомобильная федерация.

Солидная компания участников подобралась в классе «ЗИЛ-130»: чемпион России-2017 Денис Демидов (Реж), бронзовый призер нынешнего чемпионата рязанец Сергей Терехин, дважды четвертый пилот чемпионатов страны (2016 и 2017 годов) рязанец Владимир Обоев. После годичного перерыва на трассу вышел и наш Вячеслав Свечников.

Действующий чемпион России подтвердил свой статус кво, выиграв оба финальных заезда дивизиона, став победителем «Дня урожая-2017». Владимир Обоев был стабилен: второе и третье места в заездах принесли ему итоговое серебро. Вячеслав Свечников свою неудачу в первом заезде (шестой результат) сполна компенсировал вторым местом во втором и «бронзой» по сумме двух заездов. Сергей Терехин после третьей позиции в первом заезде, во втором, наоборот, потерпел неудачу: закончил гонку седьмым и не попал в число призеров.

В дивизионе Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52 и ГАЗели) первые две строчки итогового протокола заняли рязанцы – отец и сын Анатолий и Алексей Ермаковы.

В классе Д3 («багги») конкуренцию пилотам из Сарова и Москвы пытался составить чемпион Рязанской области-2017 Илья Копытов из Варских. Москвичей он обошел, а трио саровцев во главе с Кириллом Комаровым опередить в обоих заездах не смог.

Среди легковушек Д2-Н первенствовал рязанец Виктор Кулешов, среди полноприводных авто – москвич Артем Мамченко.

Нижний Ломов

Трасса «Золотой колос» приняла соревнования второго – заключительного – этапа открытого чемпионата Пензенской области по автокроссу, посвященного 350-летию города Пензы. Старты прошли в легковых классах спортивных автомобилей и собрали пилотов из нескольких регионов страны.

В дивизионе «Д2-классика» на старт вышло 16 спортсменов, в том числе три представителя Рязанской области: Андрей Хлыстов (Касимов), Владимир Ермаков и Игорь Аникин (оба – Рязань).

Все три рязанца вышли в финал. Первым на финише решающего заезда был тамбовчанин Александр Свиридов, вторым – касимовец Андрей Хлыстов. Владимир Ермаков закончил борьбу пятым, Игорь Аникин – седьмым.

По сумме двух этапов Андрей Хлыстов завоевал звание чемпиона Пензенской области-2017 (на первом этапе касимовец был первым).

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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