Вселенная лошади

В Алеканове существует детский конный центр «Солнышко», который специализируется на обучении верховой езде, содержании лошадей и иппотерапии.

Центр появился практически на пустом месте трудами молодой семьи Царевых. А сейчас здесь постоянно живут 17 лошадей разных пород. И жемчужиной табуна являются арабо-пони. Это уникальный гибрид арабского скакуна и обычной небольшой лошадки, который идеально подходит для детей. Арабо-пони имеют характер добрый и чуткий.

Екатерина Царева увлеклась лошадьми еще в раннем детстве, и ей очень повезло, что была возможность ухаживать за ними в одной из конюшен города. Там же она училась верховой езде, стала спортсменом-конником и, конечно же, пропадала целыми днями в денниках, ухаживая за лошадьми, и общалась со своими подопечными. Любовь к лошадям – это навсегда. Правило действует всегда и для всех, кто когда-то соприкоснулся с конным миром. И неудивительно, ведь человеческая цивилизация и лошади были связаны тысячи лет воедино. И если бы не наши копытные друзья, мы до сих пор, скорее всего, жили в пещерах и заворачивались в шкуры. Прирученная лошадь дала человеку уникальные возможности и позволила развивать цивилизацию, чтобы получить от него взамен защиту от хищников и лакомство – соляной камень-лизун. А пообщаться с нашими древнейшими помощниками, которые позволили нам выжить, можно в конных центрах. Но только немногие из них специализируются на работе с детьми. Алекановская конная мини-база как раз такая.

– Мы приехали в Алеканово из Рязани шесть лет назад. Приобрели полуразвалившуюся хибарку и начали все здесь обустраивать собственными силами, – рассказывает Екатерина Царева. – Переехали в мае, а в сентябре у нас была готова конюшня. У меня уже были тогда собственные лошади. Закономерно, что занятие лошадьми предполагает трату всех сбережений. Так получилось и у нас, когда мы создали конный центр на наших 20 сотках. Но жалеть не приходится. Взамен мы получили то, чего нет у многих других, – верных друзей, которые всегда рядом с нами, и потрясающие ощущения от верховой езды, которая снимает весь негатив и воскрешает человека. Доходы нашей конюшни идут в основном от того, что мы берем лошадей со стороны на постой. Все средства все равно тратим на наших лошадок, а прибыли практически не бывает.

Екатерина – дипломированный тренер и спортсмен-конник. Не так давно она участвовала в чемпионате России. Команда Рязанской области заняла там первое место на 80-километровой дистанции. В перерывах между выступлениями Екатерина занимается развитием детского конного спорта. Это основная программа ее личного вклада в конный мир страны.

– Мечта была с детства. Лично меня никто долго профессионально не учил, потому что не было, да и до сих пор толком нет, у нас конных секций именно для детей. А надо, чтобы с раннего возраста ребенку объясняли теорию и тут же подкрепляли ее практикой общения с лошадью. Сейчас мы развиваем у себя именно этот проект.

У конной школы два направления – воспитание будущих спортсменов и работа с особенными детьми, которым требуется иппотерапия, то есть лечение и реабилитация при помощи общения с лошадьми. Екатерине в этом помогает профессиональный психолог Татьяна Черемисина. За околицей на небольшом лужке пасутся красавцы кони и кобылы нескольких пород. Они весело перекликаются, храпят и радуются солнечному дню. Чуть поодаль заметны две лошадки средних размеров необычного кремового окраса. В отличие от своих крупных спортивных собратьев, они сразу же идут на контакт с человеком. Учтиво обнюхивают новых людей и как бы подсказывают, что неплохо их почесать. Чем дольше, тем лучше. Это и есть те самые знаменитые арабо-пони. Один из них – жеребец Танцор – уже поднаторел в реабилитации особенных деток с непростым диагнозом – аутизм. В компании Танцора такие дети перестают бояться окружающего мира и заинтересованно начинают его познавать через общение с демократичной лошадью.

– Я плотно сотрудничаю с конным центром с весны, – рассказывает психолог Татьяна Черемисина, – и за это время удалось сделать многое. К нам сейчас регулярно возят нескольких детишек, которые уже отлично освоились в роли конников, но по-своему. Мы учим их ухаживать за лошадьми, «разговаривать» с ними через жесты, понимать животных, ездить верхом, плюс еще игровые занятия. Прогресс налицо. Для детей с аутизмом очень важно, что животные ничего от них не требуют, а просто как бы предлагают им свою компанию. У детей появляется возможность хорошо провести время рядом с живым существом – большим, теплым, мягким и неагрессивным. Все это ни коим образом не заставляет ребенка напрягаться, в отличие от общества, которое требует от него социализации, порой в достаточно жесткой форме. А лошади терпеливы. Дети очень любят полежать на них, ласкать гриву, а потом чистят своих копытных друзей, кормят их. Потом эта модель отношений переносится на другие процессы. Так ребенок постепенно осваивает мир и преодолевает свой диагноз. Под каждого ребенка мы подстраиваемся, поскольку единой методики для всех не существует.

Детский конный центр пока в самом начале пути, но уже сейчас ясно, что он нужен обществу. А самому центру требуется земля, которую пока никак не удается получить в аренду. Хотя те самые пять гектаров луга – вот они, примыкают к участку, но судьба их неясна. Территорию могут и застроить, и тогда будущее целительной конной базы окажется под вопросом. Но Екатерина и Татьяна не унывают. У них есть их собственное, большое дело, радость общения с самыми верными друзьями. Главное, именно здесь может начать свою деятельность рязанское сообщество юных любителей лошадей. И в недалеком будущем сотни повзрослевших детей смогут назвать алекановские конюшни тем местом, которое дало им путевку в счастливую жизнь.