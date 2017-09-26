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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Астрономия вернулась на урок

00:01 / Тема
Это может дать хороший стимул молодым педагогам
Астрономия вернулась на урок

Наш собеседник – директор Астрономической обсерватории РГУ имени С.А. Есенина, доктор технических наук, профессор Андрей Константинович Муртазов.

 – Андрей Константинович, вы являетесь членом учебно-методической комиссии Министерства образования и науки РФ и жюри Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Возвращение с этого учебного года астрономии в программу, наверное, стало возможным и благодаря вашему участию?

А.М. – Да, мы – члены учебно-методической комиссии и жюри все последние годы, начиная, наверное, с двухтысячного, писали в Министерство, обосновывая необходимость обязательного изучения детьми астрономии, которая с некоторых пор стала школьным предметом по выбору, и многие учителя физики перестали обременять себя «лишней» нагрузкой.

 – И это не замедлило сказаться. По приводимой статистике, около 30 процентов школьников и молодых людей считают, как в Средневековье, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Впрочем, и с такой уверенностью человек может жить вполне благополучно.

А.М. – Отдельный человек – да, но великая страна, которая проложила путь в космос, перед которой стоят масштабные, жизненно важные задачи, не может позволить себе продолжать откатываться назад, что наблюдается на разных участках космической отрасли. Ведь какая сейчас главная проблема для нее? Отсутствие рабочих высшей квалификации. Привинтил неумеха болт не той стороной, и космический корабль упал – конфуз на весь мир и миллионные убытки. А талантами наша страна не иссякла, и у многих детей глаза горят, когда дело касается космоса. Ежегодно мы выставляем на разные астрономические конференции и олимпиады по полторы сотни умных, толковых ребят, и они часто выступают очень успешно. Мы однажды подсчитали, что за десятилетие с 2000 по 2010 годы победителей школьных олимпиад только по астрономии значительно больше, чем по математике и физике вместе взятых.

 – Как же так? Астрономию на уроках не изучают, а победы одерживают?

А.М. – Но у нас есть еще дополнительное образование, и там очень много детских объединений, занимающихся астрономией. В последнее время этому стало уделяться больше внимания, чем раньше, как вообще научно-техническому творчеству детей.

Центр астрономического образования

 – На двери вашей обсерватории висит табличка «Центр астрономического образования»…

А.М. – Официально он не существует – в уставе нашего вуза не предусмотрено такое подразделение для детей, хотя при том внимании, которое сейчас начинает проявляться к астрономии, не исключено, что оно может появиться. И тем не менее, дети у нас бывают постоянно, и мы их не гоним. В этом я иду по стопам своего бывшего шефа, профессора Василия Ивановича Курышева, который привечал всех школьников и студентов, проявляющих интерес к астрономии. Когда-то и меня также приветили – тогда я мальчишкой пришел полюбопытствовать на станцию наблюдения за искусственными спутниками Земли… Ребенок приходит к нам, и мы с ним занимаемся. Если ему хочется попробовать свои силы в олимпиаде, начинаем вместе с ним решать задачи. А некоторые ребята решать задачи не любят, им интереснее написать исследовательскую работу. Пожалуйста, наблюдай полгода по нашему телескопу за Луной, потом обобщи свои наблюдения, пиши доклад… Когда прошлой осенью министр образования Ольга Васильева объявила, что восстановит астрономию как полноправный школьный предмет, во второй рязанской гимназии физику Юрию Анатольевичу Егорову сказали: «Веди астрономию» и дали два часа. Он тут же мне позвонил: «Константиныч, будут заинтересованные ребята, я к тебе их стану направлять».

 – Принято считать, что современных детей ничего, кроме гаджетов, не интересует. Вы рисуете несколько иную картину…

А.М. – Ну, если сравнивать с тем увлечением Космосом, которое было раньше – когда, если над Рязанью пролетал ИСЗ, весь город кричал «Ура!» – то такого, конечно, нет. Но любознательных детей много, и надо создавать условия для их развития. Как, например, в Мордовии, в Саранске. Лет десять назад мы проводили там астрономическую олимпиаду, и местных ребят на ней почти не было. Потом в городе прошли известные преобразования, стали меняться условия для образования детей… Открыли, например, детский естественно-научный центр с лабораторией, обсерваторией… Учителей творческих привлекли, положили им серьезную прибавку к зарплате… В общем, создали такие условия, какие и нужны. И сейчас мордовские ребята на олимпиадах преуспевают.

Научить учителя

 – Есть ли у нас, в Рязани, абсолютно преданные астрономии учителя?

А.М. – Пока два человека на всю область: Александр Николаевич Широков из Ижевской средней школы Спасского района и Юрий Николаевич Воробьев из 38-й рязанской школы, оба теперь заслуженные учителя России. Эти люди никогда астрономию на второй план не отодвигали, преданны ей абсолютно. И находят поддержку у руководителей школ. Отсюда и результаты: из этих школ юные астрономы всегда на виду.

 – Что потом происходит с юными дарованиями? Продолжают быть «звездами»?

А.М. – Как правило, начинают учиться в престижных, известных в стране вузах и, кстати, необязательно на астрономов. Из последней «партии» наших «звезд» могу назвать победителя недавней олимпиады в Саранске Виктора Косикова – в прошлом году поступил в МФТИ… А несколько раньше у нас была целая компания «звездных» девчат: Наталья Булгакова, Елена Ентина, Елена Калинкина, Марина Пришутова. Кажется, они собрали все премии, которые только существуют в нашей области, были и президентские… Все учатся… Кстати, при периодическом внимании к ним преподавателей зарубежных вузов, которые очень хотели бы заполучить наших молодых людей.

 – Возвращение астрономии в школы (где-то она уже возвратилась) пройдет без проблем?

А.М. – Не думаю. Конечно, можно высшему начальству быстро отрапортовать: «У нас уже…» Но насколько увлекательно и квалифицированно будет преподаваться астрономия? А от этого многое зависит. Учителей астрономии в последние годы не готовили, у физиков нашего вуза курс астрономии читался только до 95-го года. Значит, нужна соответствующая подготовка и переподготовка.

Я бы очень советовал взяться за астрономию молодым учителя. Им нужно расти, повышать квалификацию, показателем которой являются успехи учеников. И в этом плане астрономическая ниша пока мало занята. Так что пусть поторопятся!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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