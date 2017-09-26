Первые в России

Обнинское предприятие продемонстрировало новую продукцию на Международной специализированной выставке «Импортозамещение-2017»

Новая продукция Государственного научного центра РФ ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина представлена на объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех.

Впервые продемонстрированы ситалловые подложки для изготовления плёночных интегральных микросхем, созданные в рамках государственной программы «Импортозамещение». Сфера применения этих изделий охватывает радиоэлектронную промышленность, военно-промышленный комплекс, самолетостроение, судостроение и ряд других отраслей. Несмотря на высокую востребованность, в России производство данной продукции отсутствует. В рамках государственной программы на ОНПП «Технология» налажено изготовление подложек с использованием новейшего оборудования. В 2018 году предприятие готово приступить к серийному выпуску подложек в объеме до 100 тысяч штук в год.

В числе инновационных разработок предприятия, демонстрируемых на выставке «Импортозамещение», – авиационное остекление сложной геометрии из монолитного оптического поликарбоната отечественного производства, обладающее повышенными ударопрочностью и абразивостойкостью. Сочетание прочности и малого веса предопределяет широкое применение изделий из данного материала не только в самолетостроении, но и других отраслях.

Также на «Импортозамещении» широко представлена продукция ОНПП «Технология» промышленного применения из керамики. Одна из перспективных собственных разработок «Технологии» – керамические держатели для печей, обладающие лучшими по сравнению с аналогами зарубежного производства характеристиками, – сможет в будущем покрыть спрос на внутреннем рынке.