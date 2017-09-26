История калужского края чрезвычайно богата событиями настолько знаковыми, что они не могли не отразиться на судьбе России.

К примеру, Тарутинское сражение, которое произошло 6 (18) октября 1812 года в районе села Тарутино у Малоярославца Калужской губернии между русскими войсками под командованием фельдмаршала Кутузова и французскими войсками маршала Мюрата. Победа при Тарутине была первой победой русских войск в Отечественной войне 1812 года после Бородинского сражения. Успех укрепил дух русской армии, перешедшей в контрнаступление.

Затем состоялось Малоярославецкое сражение между русской и французской армиями, произошедшее 12 (24) октября 1812 года у Малоярославца. Это одно из самых кровопролитных сражений было решающим в Отечественной войне 1812 года. По определению фельдмаршала Михаила Кутузова: «Малоярославец есть предел нападения, начало бегства и отступления врага». Адъютант Наполеона генерал Филипп Сегюр в своих воспоминаниях назвал Малоярославец злосчастным полем битвы, на котором остановилось завоевание мира, где двадцать лет непрерывных побед рассыпались в прах.

Хотите увидеть, как Кутузов снова остановит французов? Тогда отправляйтесь 29 октября в Малоярославец. Там Международная военно-историческая ассоциация совместно с администрацией города ежегодно проводит традиционный фестиваль, посвященный годовщине знаменитого сражения при Малоярославце.

Кульминацией фестиваля является реконструкция батальных сцен на Ивановском лугу. Она назначена согласно расписанию праздничных мероприятий на послеобеденное время и продлится час. А начнутся мероприятия с утреннего бого­служения в Свято-Никольском Черноостровском монастыре. Затем объединенный крестный ход пройдет из монастыря к братским могилам воинов. Завершится действие парадом участников реконструкции событий 1812 года к монументу Славы, возложением цветов.

Приехать на праздничные мероприятия в Малоярославец можно самому, а можно с экскурсией в сопровождении гида. Туристов ждет экскурсия по городу с посещением Черноостровского монастыря, Музея войны 1812 года и диорамы «Малоярославецкое сражение», участие в торжественных мероприятиях, посвященных реконструкции Малоярославецкого сражения.

Капитолина Коробова