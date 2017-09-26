Препарат для лечения рака легких

будут выпускать в индустриальном парке «Ворсино»

Международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» торжественно открыла сегодня производство инновационного онкологического таргетного препарата для лечения рака легких на заводе компании в Калужской области. Это, безусловно, знаменует важную веху деятельности компании в Калужской области, России и Евразии в целом.

В церемонии открытия приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, исполнительный вице-президент подразделения «Международные рынки» Леон Ванг и исполнительный вице-президент по производству и информационным технологиям Пэм Ченг. Вместе они нажали на большую красную кнопку на сцене, символизирующую запуск производства нового препарата.

С приветственным словом и поздравлениями выступил Анатолий Артамонов, отметив, что открытие линии производства на «АстраЗенеке» – действительно важное событие:

– Фарминдустрия сегодня находится в стадии бурного развития. И руководство нашей области и страны уделяет огромное внимание локализации производств в России. В нашей области фармацевтический кластер насчитывает уже более 60 компаний, в которых трудятся более девяти тысяч человек. Калужский кластер производит сегодня львиную долю всех выпускаемых в стране препаратов. Уже можно говорить, что программа «Фарма 2020» успешно реализуется и сможет возродить оте­чественную фармацевтическую отрасль, насытив страну жизнеобеспечивающими лекарственными препаратами. Новый препарат, запускаемый в производство компанией «АстраЗенека», будет необходим людям, попавшим в беду. Сегодня онкология органов дыхания занимает первое место среди раковых заболеваний и является наиболее трудноизлечимой.

В настоящее время компания активно инвестирует в локализацию производства по полному циклу лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний и осуществляет перенос технологий в Россию. Мощность производства составит 40 миллионов упаковок, или 850 миллионов таблеток в год. На производственную площадку в Калужской области планируется перенос выпуска около 30 инновационных препаратов «АстраЗенека». Это позволит выпустить плюсом три миллиона упаковок жизненно необходимых лекарств. Препарат для лечения рака легких станет первым.

Леон Ванг отметил, что производство осимертиниба для лечения рака легкого – значимая для компании веха:

– Мы получили огромную поддержку от калужского региона и российского правительства и считаем себя обязанными выпустить высококачественный препарат для лечения людей в Калужской области и России. Этот препарат в последние годы хорошо показал себя в других странах, и теперь компания передает его для производства в России.

Татьяна Петрова

Фото пресс-службы губернатора области