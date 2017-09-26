Главный по сайтам

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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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00:01 / Актуально
Стандартизацию государственных интернет-ресурсов будет курировать Аркадий Дворкович
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Для приведения сайтов органов власти к единым стандартам создана межведомственная рабочая группа под председательством вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников в правительстве, информацию подтвердил советник Президента РФ Герман Клименко.

В состав рабочей группы по «координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по разработке концепции организации цифровой среды государственных интернет-ресурсов органов госвласти» вошли министр связи Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, замминистра труда Алексей Вовченко, замминистра образования Павел Зенькович, советник Президента Герман Клименко и др.

По мнению Германа Клименко, отсутствие единых стандартов госсайтов создает большие проблемы для взаимодействия госслужащих. В частности, необходимо выработать единый формат для публикации документов в открытом доступе.

– Сейчас данные выкладывают в форматах, которые можно открыть только в Microsoft Word или Excel, – пояснил Герман Клименко. – Поскольку мы ведем политику импортозамещения и переводим чиновников на Linux, необходимо, чтобы документы были опубликованы в совместимом формате.

Еще одна проблема, по словам Германа Клименко, связана со шрифтами. Также ряд государственных сайтов (например, портал госзакупок) требуют, чтобы у пользователя был именно браузер Internet Explorer от американской корпорации Microsoft.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух отметил, что сайты министерств и ведомств сегодня построены по разным принципам и работают на разных платформах – «движках».

– Мы видим, что один госорган тратит на создание сайта 8 млн. рублей, а другой – 3 млн., хотя системы близки по функционалу. Если перейти на единый «движок», будет большая экономия. Конечно, кому-то потребуется дополнительное финансирование для создания специализированных сервисов или функций, – объяснил Илья Массух. – Главная унификация – чтобы у госсайтов был единый вход в «личный кабинет» – сквозная авторизация. Многие уже идут по этому пути: подключают единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА, используется для входа на сайт госуслуг. – «Известия»). Важно, чтобы пользователю не нужно было помнить много логинов и паролей. Чтобы он зашел на сайт и авторизовался через ЕСИА.

По словам главы компании «Сайтсофт» (разрабатывает порталы для госорганов) Антона Довбни, сейчас существует большое количество разрозненных требований к виду государственных ресурсов.

– Есть приказы Минэкономразвития, есть ГОСТы, регламентирующие версии для слабовидящих, есть внутренняя документация министерств, – отметил Антон Довбня. – Было бы здорово собрать все документы в один и сделать единый стандарт для разработки госсайтов. Там могут быть прописаны вопросы архитектуры, безопасности, структуры, способы представления информации и многое другое.

В аппарате Михаила Абызова подтвердили факт создания рабочей группы и его участие в ней. В Минэкономразвития порекомендовали обратиться в аппарат Аркадия Дворковича. В аппарате вице-премьера и в Минкомсвязи отказались от комментариев.

 

Владимир Зыков
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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