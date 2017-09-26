Госкомпании поверили малому бизнесу

Крупнейшие заказчики в этом году закупили у МСП товаров и услуг на 1,3 триллиона рублей

Объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса c января по август 2017 года составил 1,3 трлн. рублей, что является рекордом, рассказал «Известиям» глава корпорации развития МСП Александр Браверман.

По его словам, активный рост связан с вступлением в силу постановления правительства, расширяющего перечень заказчиков, а также с тем, что сами компании начали доверять малому бизнесу. Участники рынка прогнозируют рост объема закупок у МСП до 2 трлн рублей в этом году и 3 трлн. – в следующем. Эксперты отмечают, что закупки у МСП в обязательном порядке имеют и некий негативный эффект, поскольку порой вынуждают крупные компании создавать подставные малые фирмы.

Правительство делает ставку на малый бизнес как на один из драйверов роста экономики. По поручению Президента Владимира Путина правительство должно добиться того, чтобы к 2025 году количество субъектов МСП увеличилось в 3,4 раза. Один из способов поддержки малых и средних предпринимателей – это обязательная квота на осуществление закупок у них госкомпаниями. Крупнейшие заказчики должны отдавать 10% заказов малому и среднему бизнесу на спецторгах по закупкам до 200 млн. рублей и не менее 18% от общего объема своих закупок.

За восемь месяцев 2017 года общий объем закупок компаний с государственным участием у малого и среднего бизнеса достиг 1,3 трлн. рублей, рассказал «Известиям» Александр Браверман. За соответствующий период прошлого года объем закупок у МСП составил 882 млрд. рублей.

– За весь прошлый год объем закупок составил 1,5 трлн. рублей. Рост в этом году прежде всего связан с тем, что вступило в силу постановление правительства, расширяющее перечень заказчиков, которые должны работать по закону о закупках юридических лиц, с 200 до 419. Но это не единственная причина. Мы видим, что крупные компании стали больше доверять малому бизнесу, – отметил Александр Браверман.

Лидерами по объему закупок у МСП сейчас являются «Роснефть», РЖД, «Ростелеком», «РЖДстрой» и Сбербанк – эти компании закупили у малого бизнеса товаров и услуг на общую сумму 378,2 млрд. рублей.

– Объемы закупок РЖД, «Ростелекома» и Сбербанка у малых и средних предприятий за восемь месяцев этого года примерно сопоставимы с объемом их закупок за весь прошлый год, – подчеркнул Александр Браверман.

Президент общероссийской общественной организации «ОПОРА России» Александр Калинин прогнозирует дальнейший рост объема закупок у малых предприятий.

– По нашим ожиданиям, в этом году объем закупок у МСП может составить 2 трлн. рублей. В следующем году мы ждем роста до 3 трлн. рублей, потому что малый бизнес уже себя зарекомендовал в глазах крупнейших компаний. К тому же со следующего года увеличивается обязательная квота по специальным закупкам у малого и среднего бизнеса с 10 до 15%, – отметил он в беседе с «Известиями».

Рост закупок у МСП также отмечается и на электронных торговых площадках, где проводятся торги.

– Мы действительно фиксируем рост количества закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса. Если в прошлом году госкомпаниями на площадке было проведено порядка 110 тыс. процедур закупок у МСП, то в этом уже более 145 тыс. По итогам года мы ожидаем увеличения до 200 тыс. процедур, – рассказал генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов.

Однако закупки у малого бизнеса в обязательном порядке не всегда дают положительный эффект, отметила директор Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ Наталья Маслова.

– Поддержка малых и средних предприятий – это важно, но сейчас компании уже в первую очередь должны учитывать не собственные планы, а иногда корректировать их с издержками для себя в угоду поддержке МСП. Это не совсем правильно, потому что конечная цель компаний – это собственная выгода. К тому же многие из них стали создавать подставные малые фирмы, чтобы осуществлять закупки у них и тем самым формально исполнять закон, – отметила Наталья Маслова.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, всего в России сейчас 5,7 млн. таких предприятий.

Инна Григорьева

(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)