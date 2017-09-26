Что такое распродажа?

Специалисты регионального Роспотребнадзора на этот вопрос отвечают: распродажа – это ликвидация старой коллекции. При этом со скидкой продается качественный товар. Просто продавец решил снизить цены, чтобы распродать старую коллекцию или остатки товара. Получается, это обычная купля-продажа качественного товара со скидкой, не связанной с недостатками товара. При покупке товара на распродаже или со скидкой потребитель имеет все основания требовать возврата денег или обмена товара, даже если продавец безапелляционно заявляет обратное. Потому что все реализуемые товары на распродажах подпадают под Закон «О защите прав потребителей».

Следовательно, в соответствии со ст.25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» непродовольственный товар надлежащего качества, но не подошедший по размеру, фасону или расцветке, можно обменять в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей статье, утверждается Правительством Российской Федерации. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Это требование подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата товара. При получении отказа от продавца в удовлетворении требований потребитель может обратиться за консультационной помощью в управление Роспотребнадзора по Рязанской области по телефону «горячей линии»: 8-800-100-22-62.