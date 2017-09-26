Три дня на ответ

«Объясните, как быстро должны сотрудники управляющих компаний отвечать на вопросы жителей обслуживаемых компаниями домов? В нашей УК нам сказали, что рассматриваются обращения в течение 30 дней. Законно ли это?»

Валентина Дмитриевна, г. Рязань»

Как пояснили в Госжилстройнадзоре Рязанской области, «тридцатидневный срок» рассмотрения обращений граждан определен законом только для государственных органов и органов местного самоуправления. На управляющие компании это требование не распространяется.

Для ответа на обращения граждан для управляющих организаций предусмотрены иные сроки: