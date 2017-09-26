Дачников ждут перемены

Новый закон сделает деятельность объединений садоводов и огородников более прозрачной

Недавно Госдума приняла новый закон о садоводстве и огородничестве. Время познакомиться с документом пока есть – он вступает в силу с 1 января 2019 года. Закон предусматривает ряд определенных новшеств. Так, само понятие дачи исчезнет, останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Закон существенно упорядочит систему управления садоводческими объединениями. Но слухи и домыслы кругом документа ходят разные, вплоть до опасений, что он приведет к разорению садоводческих товариществ. Так каких же изменений стоит ждать садоводам? На вопросы «РВ» отвечает председатель регионального отделения Союза садоводов России Александр ЛУКИНСКИЙ.

– Александр Евгеньевич, зачем вообще был нужен новый закон о садоводстве?

А.Л. – Ныне действующий 66-й закон о садоводстве и огородничестве был принят еще в 1998 году, и он устарел уже на момент своего выхода в свет. Документ не связывал между собой разные законодательные акты. К примеру, в Гражданском кодексе не существовало понятия «садоводческое некоммерческое объединение». Только в 2014 году мы были отнесены к некоммерческим корпоративным организациям в виде организационно-правовой формы «товарищество собственников недвижимости», куда относятся также товарищества собственников жилья и другие виды кооперативов, связанных с недвижимостью. То есть получили правовой статус. Но из-за многочисленных поправок сложилась система, в которой непросто было разобраться, и у многих садоводов возникло ощущение, что никакие законы Российской Федерации на территории садоводства не действуют. Заехав на территорию какого-либо товарищества, вы зачастую оказывались в узком мирке во главе со своим князьком, живущим по своим сложившимся правилам.

– С 2019 года из закона уходит понятие «дача», останется только две формы объединений – садоводства и огородничества. С чем это связано?

А.Л. – В нынешних условиях, когда законом разрешено много формообразований, бывали случаи, когда предприимчивые люди приобретали землю под предлогом организации садоводческого или дачного некоммерческого партнерства, а на самом деле строили там жилые дома и потом продавали их. Чтобы навести порядок, было решено убрать возможность создания таких форм, как некоммерческие партнерства, и оставить только две – садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества. Два этих понятия различаются тем, что на территории садоводства садовод имеет право строить любые строения, включая жилые дома на одну семью малоэтажной застройки. А огороднические товарищества не могут возводить капитальные постройки, а только строения для временного хранения инвентаря, овощей. Дачные же объединения по своей сути были тем же самым, что и садоводства.

Новый закон предусматривает и возможность реорганизации товариществ. Садоводческое товарищество по решению общего собрания его членов вправе изменить свой вид на товарищество собственников жилья без изменения организационно-правовой формы товарищества собственников недвижимости. Но это только при условии расположения товариществ в границах населенного пункта и если на всех садовых земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, размещены жилые дома. Также садоводческое или огородническое товарищество может быть преобразовано в потребительский кооператив – в случае принятия его членами решения об изменении вида деятельности на производство, переработку и сбыт продукции растениеводства или иную деятельность, которая не связана с ведением садоводства и огородничества и для осуществления которой в соответствии с ГК РФ допускается создание потребительского кооператива.

– Предусмотрены ли в новом законе механизмы защиты садоводческих объединений от рейдерских захватов, под угрозой которых порой оказываются участки в черте города?

А.Л. – Напомню, что вместе с новым законом о садоводстве претерпит изменения целый ряд нормативных актов. Самое главное, что в закон о реестре вводится поправка, согласно которой отдельные граждане, имеющие свои участки в границах товарищества, будут не вправе изменить разрешенный вид использования земли для ведения садоводства и огородничества на другой вид. Так что с 2019 года у дельцов пропадет охота скупать землю в садоводствах. Ведь что происходит сейчас? Оборотистые предприниматели, правдами и неправдами поменяв назначение земель, зашли в тупик, видя, что остальные садоводы не хотят бросать свои участки. Их пытаются изжить с насиженных мест, меняя председателя на «своего», обрезая свет, выламывая водопроводные системы. Такие попытки были в черте города Рязани в СНТ «Сад-4», «Медик». Садоводы не против расширения города, мы понимаем необходимость этого, но все вопросы надо решать цивилизованным путем – или выкупая участки по установленной цене, или выделяя садоводам другую площадь. Важно, что на эту проблему недавно обратила внимание и региональная власть. Думаю, вкупе все это даст хороший результат.

– Теперь сами садоводы имеют право на своих земельных участках строить жилые дома и в них прописываться. Звучат опасения, что в итоге садоводства превратятся в коттеджные поселки…

А.Л. – Любой председатель садового товарищества вам скажет: чем больше будет жилых домов, чем лучше будут жить люди, тем лучше будет всему садоводству. Здесь встает другой вопрос. Люди, строя на участке дом, захотят всю необходимую инфраструктуру: дороги, по которым можно проехать и весной, и осенью, электроснабжение, водопровод. На все это нужны немалые средства. Новый закон создал все условия для оказания государственной поддержки, чтобы регионы могли опираться на него при развитии садоводческого движения на своих территориях. Радует, что обозначена возможность выделения субсидий и грантов для СНТ как из федерального, так и регионального бюджетов. Напомню, что в Рязанской области уже не первый действует год целевая программа по субсидированию садоводческих товариществ. По ней садоводам возвращают 50% затрат на строительство и реконструкцию линий электропередач и водоотводов. Напоминаем садоводам, что в этом году прием заявок продолжается. На недавней встрече с главой рязанского региона Николаем Любимовым мы предложили распространить действие этой меры поддержки и на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и строительство внутренних проездов в товариществах.

– Зачастую бухгалтерия в товариществах «черная», касса непрозрачная, люди не знают, на что идут их деньги. Упорядочит ли новый закон эту сторону жизни садоводов?

А.Л. – В новом законе будет четко прописано: все взносы садоводы должны лично вносить только на расчетный счет товарищества. Движение средств по расчетному счету не скроешь. Прописан в законе и конкретный список целей, на которые могут быть потрачены взносы. Многие говорят, что новые требования приведут к росту платежей и упадку садоводческих товариществ. На это я могу сказать, что садоводство, где расположен мой земельный участок, уже четыре года ведет оплату всех хозяйственных расходов через расчетный счет и ничего не теряет. Да, какие-то деньги уходят на комиссию банка, но надо помнить о том, что предположительно с 2019 года Главпочтамт прекратит прием налогов на землю от юридических лиц, и садоводам, хотят они того или нет, все равно придется открывать расчетные счета.

Насколько дороже белая бухгалтерия? Каждое садоводческое товарищество может высчитать это само. Все, что идет на оплату труда, в среднем увеличится на 30,2%. Мы выбрали банк, в котором оплата за ведение счета берется только за тот месяц, в котором происходит движение денежных средств на счете. Взносы вносим организованно, а не когда кто захочет. Платежи за электроэнергию вносим авансом за несколько месяцев. Получается заметная экономия. В нашем товариществе ни председатель, ни казначей не получают никакой зарплаты и вознаграждений. Мы работаем безвозмездно, стараемся обходиться своими силами, потому у нас никакого заметного увеличения не происходит. И все видят: нет воровства.

– Порой, чтобы не платить членские взносы, отдельные садоводы выходят из состава товарищества. Как теперь будут выстраиваться отношения с индивидуалами?

А.Л. – Действующий ныне закон позволяет заключать договор между садоводческим товариществом и садоводом-индивидуалом, в котором тот указывает, чем именно из общего имущества он собирается пользоваться. На практике же получалось, что отдельные дачники вообще отказывались платить взносы, говоря, что общая инфраструктура им не нужна. Можете представить себе: вы строите в товариществе линию электропередач, а индивидуал говорит: «Мне свет не нужен, я не буду за него платить». А линию построили – и свет ему неожиданно потребовался. А как же те затраты, которые несли остальные члены садоводства? В результате страдало все товарищество, ведь, располагая меньшей суммой, решить ту или иную проблему гораздо сложнее. В новом законе четко прописано: садовод, который вышел из товарищества, обязан платить членские взносы, установленные общим собранием.

– Спасибо за разъяснения!