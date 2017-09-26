Русский язык: опыт и перспективы

Представители российских и зарубежных лингвистических школ выступят с докладами на международной конференции в Рязани

В РГУ имени С.А. Есенина начала работу Международная научно-практическая конференция «И.И. Срезневский и русское историческое языкознание: опыт и перспективы. К 205-летию со дня рождения И.И. Срезневского (1812–1880)». Это совместный проект Рязанского госуниверситета и Института русского языка имени В.В. Виноградова.

Студент второго курса филологического факультета СПБГУ Дмитрий Филиппов подготовил для конференции доклад на тему «О взаимосвязи социального статуса лица и формулы его наименования». В своей работе он проанализировал летописи XVII и XVIII вв. и выяснил, как в эти века обращались к людям разного статуса. К примеру, князя называли по фамилии, имени и отчеству, а церковного служащего – только по имени.

– Эта тема актуальна и интересна современным лингвистам, потому что именно в XVII и XVIII вв. начался переход к единой трехчленной формуле наименования, которой мы пользуемся сейчас. На изменения повлияли петровские реформы, они привели к необходимости упорядочения отказных книг и приказов, – говорит Дмитрий. – В современном русском языке тоже происходят изменения. В СМИ часто опускают отчества, следуя западной норме. Я как лингвист не могу смотреть на этот процесс однонаправленно: отрицательно или позитивно. Речь меняется – это естественный и нормальный процесс. Язык СМИ всегда будет ориентироваться на мир, а не на традиции государства, но если народу действительно важны отчества, они сохранятся в нашей культуре.

Представители российских и зарубежных лингвистических школ – сотрудники академических институтов и университетов – обсудят развитие научных идей академика И.И. Срезневского в изучении славяно-русской исторической лексикологии и лексикографии, лингвистического источниковедения, русской диалектологии. На секциях будут затронуты следующие темы: «Проблемы славяно-русской исторической лексикологии», «Русская и славянская лексикография», «Проблемы источниковедения: от И.И. Срезневского до наших дней», «Русские народные говоры: история и современное состояние», «Жизнь и наследие академика И.И. Срезневского».

23 сентября на родине И.И. Срезневского, в Срезневе, Шиловского района, пройдет выездное заседание конференции и «круг­лый стол» «Язык есть нераздельная собственность целого народа».