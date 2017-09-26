Пляжный сезон давно закончился, а мусор продолжает портить пейзаж по берегам рек. На помощь коммунальным службам приходят волонтеры. 20 сентября участники движения «Старость в радость» совместно с пожилыми гражданами, проживающими в Геронтологическом центре имени П.А. Мальшина, убрали территории вдоль реки Плетенки областного центра. В ходе акции, организованной в рамках Года экологии, волонтеры собрали большое количество мусора, оставленного отдыхающими.
Река сказала «спасибо»
00:01 22.09.2017 / Общество
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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