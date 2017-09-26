Река сказала «спасибо»

Пляжный сезон давно закончился, а мусор продолжает портить пейзаж по берегам рек. На помощь коммунальным службам приходят волонтеры. 20 сентября участники движения «Старость в радость» совместно с пожилыми гражданами, проживающими в Геронтологическом центре имени П.А. Мальшина, убрали территории вдоль реки Плетенки областного центра. В ходе акции, организованной в рамках Года экологии, волонтеры собрали большое количество мусора, оставленного отдыхающими.