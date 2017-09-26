Радушные встречи

Пятьдесят волонтеров из Рязанской области будут задействованы в проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Рязанской области стартовало обучение волонтеров, которые примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Программа реализуется Ассоциацией волонтерских центров России при поддержке региональных штабов. Для участников семинара, который проходит на базе областной библиотеки имени Горького, организованы дискуссии и интерактивные тренинги, направленные на формирование необходимых компетенций по таким темам, как эффективные коммуникации и работа в команде, управление конфликтами, и многим другим. Занятия с молодыми людьми проводят специалисты из Москвы, имеющие большой опыт работы в сфере молодежной политики.

Добровольцы получили «Волонтерские книжки». Также участники семинара ознакомились с экспозицией «Мир, молодость, дружба», посвященной истории Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Как было отмечено на семинаре, подготовка волонтеров к главному молодежному событию года основывается на лучшем опыте, который был получен в ходе проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани и других крупных международных событиях. Рязанские волонтеры принимали активное участие в их организации и проведении. Теперь стоит задача подготовить молодых людей, чтобы они достойно встретили своих сверстников из других стран, рассказали им о России и Рязанской области.

Всего в волонтерский корпус вой­дет 5 000 человек из России и зарубежных стран. Помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будут 50 волонтеров из Рязанской области.