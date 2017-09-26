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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
160

Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

09-20-30 Сергей Гусев,
и.о. проректора по научной работе и инновациям РГРТУ:

– В девятый раз в стенах нашего вуза прошла всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Диагностика наноструктур и наноматериалов» с привлечением ведущих специалистов из российских вузов, научных и образовательных организаций. Что отличает этот форум от других подобных? Студенты и аспиранты имеют возможность не просто послушать доклады и лекции, а еще и задать интересующие вопросы их авторам, получить консультации из первых уст по направлениям нанодиагностических исследований, которые проводятся в университете под руководством профессора С.П. Вихрова и доцента Н.В. Вишнякова, организаторов школы-семинара. Большую работу по этой тематике выполняет региональный центр зондовой микроскопии на базе РГРТУ.

И уже ведется подготовка к международной научной конференции, посвященной 160-летию К.Э. Циолковского. В центре внимания представительного сообщества участников новейшие достижения в области геоинформатики, космонавтики, радиоэлектроники. Ждем гостей из «Роскосмоса», ведущих предприятий российской космической отрасли, руководителей региона. Космическая тематика в нашем вузе – одна из основных. Это и работы по созданию наземных комплексов приема аэрокосмической информации, и разработка программного обеспечения обработки космической информации дистанционного зондирования Земли, и подготовка к запуску на околоземную орбиту университетского спутника, который будет называться «Циолковский – Рязань». Одной из задач этого космического аппарата, создающегося в рамках программы научного эксперимента «Роскосмоса», будет отработка помехоустойчивой системы связи в условиях нестабильности.

09-21-12 Татьяна Пыжонкова,
и.о министра физической культуры и спорта Рязанской области:

– Центральным событием этого года для любителей бега стал «Кросс нации». В минувшую субботу в массовых стартах приняли участие около 20 тыс. жителей области. Ни один из районов не остался в стороне от этого события, собирающего как профессиональных спортсменов, так и новичков. Я порадовалась за участников от души: на лицах улыбки, взрослые пришли с детьми. И то, что в Рязани забег прошел по центральным улицам, способствовало, на мой взгляд, популяризации физкультуры и спорта. Я замечаю, что люди стали активнее заниматься бегом. Прохожу по аллеям ЦПКиО и вижу большое количество людей, посвящающих свой досуг пробежкам. Задача заключается в том, чтобы создавать условия для развития физкультуры. Мест, где можно заняться бегом, должно быть больше в наших городах и населенных пунктах. У молодежи большой запрос на здоровый образ жизни. В течение года у нас в области проходят соревнования для любителей бега на разные дистанции. Из набирающих популярность можно отметить марафон «Слава Добрыни» в Шиловском районе. 24 сентября в Рязани пройдет уже традиционная «Соборная верста», а 1 октября мы ожидаем немалое количество участников на есенинском полумарафоне в Рыбновском районе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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