Обсуждать и действовать

Николай Любимов обсудил перспективы совместной работы правительства области и Совета муниципальных образований региона с председателем Совета муниципальных образований Василием Фоминым.

Глава региона поблагодарил Василия Фомина за активное взаимодействие, которое сложилось между правительством области и Советом муниципальных образований. Губернатор отметил, что деятельности Совета сегодня придается большое значение. «Совет муниципальных образований – это власть, которая работает на местах и ближе всего находится к людям, – сказал Николай Любимов. – Я хочу, чтобы роль Совета и роль муниципальных образований в управлении регионом повышалась».

По словам главы региона, решения правительства области должны проходить предварительное согласование с Советом муниципальных образований, и такая практика сейчас уже вводится. «Это согласование необходимо для того, чтобы муниципалитеты знали, какие документы прорабатываются в настоящий момент, и высказывали свое мнение на этапе разработки, – подчеркнул Николай Любимов. – Благополучие области в целом зависит от того, как работают на местах. Мы должны слышать людей, решать проблемные вопросы, повышать качество жизни в регионе. Это наша с вами общая работа. Уверен, что она будет выстроена качественно и на высоком уровне».

Председатель Совета муниципальных образований Рязанской области Василий Фомин поздравил Николая Любимова с избранием на должность губернатора. Он отметил, что в последнее время в регионе была проведена большая работа, направленная в том числе на решение насущных вопросов жителей районов области. «Мы, как Совет муниципальных образований, усилим свою работу с населением, будем и дальше помогать в решении насущных вопросов», – сказал Василий Фомин.