В тесном контакте с профсоюзами

Николай Любимов встретился с председателем областного объединения профсоюзов Инной Калашниковой

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия региональной власти и профсоюзных организаций.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил профсоюзных активистов за поддержку на выборах, подчеркнув, что придает большое значение сотрудничеству с профсоюзами. «Эти объединения представляют огромное количество трудовых коллективов и являются выразителями интересов людей труда, – отметил Николай Любимов. – Я намерен проводить встречи с представителями отраслевых профсоюзов, чтобы совместно решать насущные проблемы, волнующие жителей региона. Люди оказали мне доверие, и я сделаю все, чтобы его оправдать».

Председатель областного объединения профсоюзов Инна Калашникова поздравила Николая Любимова с победой на выборах. «Мы надеемся, что с вашим приходом область получит новый импульс для развития. Профсоюзы и правительство области всегда были социальными партнерами, и я уверена в том, что мы будем продолжать конструктивно сотрудничать, чтобы повышалось качество жизни людей, – сказала Инна Калашникова. – Мы готовы принимать активное участие в любых ваших проектах, чтобы достичь хороших результатов».