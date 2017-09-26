Базовая отрасль экономики

Накануне профессионального праздника в областной организации профсоюза машиностроителей состоялся пленум

Участники пленума обсудили вопросы, связанные с внутрисоюзной работой, проблемы отрасли, а также участие профсоюза во Всероссийской акции в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».

В профсоюз машиностроения области входят семь предприятий, более 3000 работающих являются членами профсоюза. Численность их постепенно сокращается, хотя, как говорит председатель цехового профкома завода «Тяжпрессмаш» Валентина Амасова, потребность в профсоюзе у людей есть. Такого же мнения и председатель профкома шиловского завода «Эластик» Татьяна Колотова.

В докладе председатель областной организации профсоюза машиностроения Валентина Пелипенко сделала глубокий анализ работы промышленных предприятий. Разговор состоялся серьезный. Говорили об устаревшем оборудовании, о качестве выпускаемой продукции, о проблемах с кадрами, о низкой зарплате, ее задержке, и о многом другом, от чего зависит развитие машиностроения в регионе как базовой отрасли экономики.

На пленуме выступили директора по персоналу и социальным вопросам завода «Тяжпрессмаш» и «Теплоприбор» Александр Тюкин и Владимир Фролов, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Рязанский станкостроитель» Татьяна Акулова и другие. Пленум принял постановление, направленное на активизацию работы профсоюза. В том числе об их участии в проведении акции «За достойный труд», основной формой которой является регулирование трехсторонних социально-трудовых отношений, выполнение Майских указов Президента РФ.

В заключение работы пленума многие представители отрасли были награждены Почетными грамотами и ценными подарками, получили поздравления от представителей властных структур области и города, общественных организаций. Для них также были подготовлены музыкальные подарки.