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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Всей семьей на стадион

00:01 / Общество
Рязанская область на 15 месте в России по приверженности населения здоровому образу жизни

Рязанская область вошла в двадцатку регионов-лидеров по приверженности населения здоровому образу жизни.

Исследование проведено агентством «РИА Рейтинг». Одним из ключевых критериев при составлении рейтинга является доля населения, занимающегося спортом.

По данным регионального минспорта, в Рязанской области физической культурой и спортом систематически занимаются 35% жителей. Этому способствует развитие в регионе современной спортивной инфраструктуры, эффективная система приобщения молодежи к здоровому образу жизни, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для различных категорий населения, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В соответствии с поручением губернатора Рязанской области Николая Любимова в регионе ведется последовательная работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в непосредственной близости от места жительства граждан. Новые многофункциональные спортивные площадки устанавливаются во дворах жилых домов, парках, рекреационных зонах.

Продолжение активной работы по привлечению населения к занятиям спортом, воспитанию у граждан ответственного отношения к своему здоровью – задачи, на которые губернатор Николай Любимов обращает особое внимание. «Мы будем работать над тем, чтобы в районах, где еще нет современных ФОКов, они были построены и эффективно работали. Для обеспечения возможностей для занятий физкультурой и спортом как можно большего количества рязанцев в муниципальных образованиях необходимо активно задействовать инфраструктуру образовательных учреждений, оказывать поддержку местным инициативам по созданию спортивных площадок, в том числе малых форм», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 168 (5455) от 22 сентября 2017 года
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