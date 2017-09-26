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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани определили самый цветущий детский сад

09:02 / Общество
В Рязани определили самый цветущий детский сад

21 сентября в муниципальном Центре детского творчества «Приокский» подвели итоги городского конкурса среди 53 дошкольных образовательных учреждений Рязани «Детский сад – цветущий сад», который был посвящен Году экологии в России и 100-летию заповедной системы России. Об этом информируют учредители творческого состязания – управление образования и молодежной политики и управление благоустройства города.

Конкурс проводился с 21 апреля по 21 сентября по пяти номинациям:

- «Цветы детства» – лучшее оформление территории детского сада;

- «Вертикальное озеленение и цветы…»;

- «Чудо – клумба моей группы»;

- «Цветочные фантазии»: малая садовая форма, украшенная цветами; архитектурная композиция, частью которой являются живые цветы; инсталляции, выполненные из любых природных материалов и нетоксичных бросовых материалов.

Участниками конкурса стали 765 сотрудников дошкольных учреждений, более 1 700 воспитанников и около 850 родителей из 53-х детских садов. По мнению членов жюри, «все коллективы проделали большую работу по формированию экологического сознания детей через организацию эколого-развивающей среды на территориях вокруг своих учреждений и смогли действительно превратить их в «цветущие сады».

По итогам конкурса победителями стали:

- в номинации «Цветы детства» – коллективы детских садов №№4, 27, 41, 82, 115;

- в номинации «Вертикальное озеленение и цветы…» – коллективы детских садов №№101, 102, 134, 138, 151;

- в номинации «Чудо-клумба моей группы» – коллективы детских садов №№66, 85, 88, 106, 108;

- в номинации «Цветочные фантазии» – коллективы детских садов №№13, 16, 33, 93, 140.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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