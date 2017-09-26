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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области стартовала всероссийская акция «ЯблоковСад»

09:29 / Экология
В Рязанской области стартовала всероссийская акция «ЯблоковСад»

В акции, состоявшейся в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия», приняли участие сотрудники администрации Касимовского района, учащиеся Гиблицкой школы, эковолонтеры и местные жители.

С инициативой проведения данной акции выступила жительница деревни Петрушово Дильбар Николаевна Кладо – вдова известного учёного, эколога, члена-корреспондента РАН Алексея Владимировича Яблокова.

Силами участников мероприятия на территории будущего сада (недалеко от дома Алексея Яблокова) было высажено более 30 саженцев яблонь и маньчжурских орехов.

Еще при жизни ученого на территории деревни Петрушово были выращены сотни зеленых насаждений. Теперь их стало еще больше. В настоящий момент первые саженцы уехали из деревни Петрушово, чтобы «прописаться» в других регионах России. Тем самым положено начало всероссийской акции «ЯблоковСад».

Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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