В Рязани на мосту перевернулась машина

На мосту в Московском районе Рязани перевернулась машина. ДТП произошло сегодня примерно в 09:30. В автоаварии участвовали три автомобиля: "Фольксваген амарок", "Лада" девятой модели и "Тойота лендкрузер". "Лада" и "Volkswagen" получили механические повреждения, "Тойота" перевернулась. Есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.