На мосту в Московском районе Рязани перевернулась машина. ДТП произошло сегодня примерно в 09:30. В автоаварии участвовали три автомобиля: "Фольксваген амарок", "Лада" девятой модели и "Тойота лендкрузер". "Лада" и "Volkswagen" получили механические повреждения, "Тойота" перевернулась. Есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.
В Рязани на мосту перевернулась машина
09:40 22.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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