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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани на мосту перевернулась машина

09:40 / Происшествия
Автор фото: Марина Шерфединова | В Рязани на мосту перевернулась машина
Фото: Марина Шерфединова.

На мосту в Московском районе Рязани перевернулась машина. ДТП произошло сегодня примерно в 09:30. В автоаварии участвовали три автомобиля: "Фольксваген амарок", "Лада" девятой модели и "Тойота лендкрузер". "Лада" и "Volkswagen" получили механические повреждения, "Тойота" перевернулась. Есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники полиции, медики и спасатели.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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