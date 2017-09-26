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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания победила на IX всероссийском конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли»

10:14 / Общество
Рязанская нефтеперерабатывающая компания победила на IX всероссийском конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли»

Внедренная в РНПК специализированная система онлайн-мониторинга показателей производства и эффективности на IX всероссийском конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли» заняла первое место в номинации «Цифровой завод».

Дипломы лауреатам конкурса были вручены на III ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas в Санкт-Петербурге, в работе которого приняли участие 500 представителей нефтегазовой отрасли, включая крупнейшие российские и зарубежные компании.

Внедренная в РНПК система онлайн-мониторинга показателей производства и эффективности позволила обеспечить оперативное управление одним из крупнейших в отрасли нефтеперерабатывающих предприятий, а также в реальном времени отслеживать основные показатели работы завода. Благодаря инновационному программному обеспечению круглосуточно в единый источник сводятся такие данные, как работа технологических установок, выработка нефти, характеристики получаемых нефтепродуктов, материальный баланс и прочие важные производственные показатели.

Информационная система помогает оценить эффективность работы производства и отдельных подразделений завода, улучшить контроль над производственными процессами. Этот программный продукт имеет высший класс защищенности. Реализация проекта по внедрению информационной системы на предприятии заняла более двух лет. В настоящее время ведется работа по расширению возможностей и функционала системы онлайн-мониторинга за счет увеличения количества отслеживаемых показателей и увеличения числа подключенных пользователей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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