Рязанская нефтеперерабатывающая компания победила на IX всероссийском конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли»

Внедренная в РНПК специализированная система онлайн-мониторинга показателей производства и эффективности на IX всероссийском конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли» заняла первое место в номинации «Цифровой завод».

Дипломы лауреатам конкурса были вручены на III ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas в Санкт-Петербурге, в работе которого приняли участие 500 представителей нефтегазовой отрасли, включая крупнейшие российские и зарубежные компании.

Внедренная в РНПК система онлайн-мониторинга показателей производства и эффективности позволила обеспечить оперативное управление одним из крупнейших в отрасли нефтеперерабатывающих предприятий, а также в реальном времени отслеживать основные показатели работы завода. Благодаря инновационному программному обеспечению круглосуточно в единый источник сводятся такие данные, как работа технологических установок, выработка нефти, характеристики получаемых нефтепродуктов, материальный баланс и прочие важные производственные показатели.

Информационная система помогает оценить эффективность работы производства и отдельных подразделений завода, улучшить контроль над производственными процессами. Этот программный продукт имеет высший класс защищенности. Реализация проекта по внедрению информационной системы на предприятии заняла более двух лет. В настоящее время ведется работа по расширению возможностей и функционала системы онлайн-мониторинга за счет увеличения количества отслеживаемых показателей и увеличения числа подключенных пользователей.