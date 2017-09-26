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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На пешеходном переходе в Рязани сбили подростка

10:47 / Происшествия

ДТП произошло вчера в 19.20 на ул. Весенняя в Рязани, сообщает сайт УМВД России по области. «Мерседес Бенц» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего подростка. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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