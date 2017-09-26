В Рязани легковушка сбила пенсионера

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 15.00 на ул. Тимуровцев в Рязани. Здесь «Жигули» 99-й модели, двигаясь со стороны ул. Новосёлов в направлении ул. Зубковой, сбили 63-летнего пенсионера. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу рядом с пешеходным переходом. В результате ДТП мужчина получил перелом обеих ног и был доставлен в больницу.