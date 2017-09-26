В Рязани пройдет Неделя есенинских чтений

Со 2 по 7 октября в центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина пройдет Неделя есенинских чтений, сообщает сайт городского управления культуры.

2 октября в 14.00 в центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина для читателей и гостей библиотеки пройдет акция «Есенин – бриллиант в семье поэтов! Есенин – россиянин-патриот!», которая откроет Неделю есенинских чтений.

Библиотекари расскажут о жизни поэта, о том, что его вдохновляло, как перипетии судьбы отразились в его творчестве, какие женщины-музы встретились на его жизненном пути и остались жить в стихах великого поэта. Прозвучат поэтические произведения Есенина и песни на его стихи.

3 октября в 10.30 для учащихся средних классов в рамках Недели есенинских чтений пройдет игра «И это все о нем», посвященная жизни и творчеству С.А.Есенина.

В Этот же день в 11.00 старшеклассники и студенты колледжей примут участие в литературном часе «Сергей Есенин – поэт и человек».

В это же время для читателей и посетителей Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина пройдет тематический вечер «История любви Сергея Есенина в фотографиях», посвященный любимым женщинам поэта.

В сопровождении электронной презентации библиотекари расскажут об Анне Сардановской, Анне Изрядновой, Лидии Кашиной, Зинаиде Райх, Айседоре Дункан. Участники вечера увидят редкие фотопортреты женщин, которые были музами Сергея Есенина.

В 15.00 для учащихся средних классов пройдет игра-квест «Путешествие во времени с Сергеем Есениным».

4 октября в 11.30 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина учащимся старших классов, студентам ссузов представят литературно-музыкальную композицию «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою». Участники узнают интересные факты биографии поэта, услышат его стихи и посмотрят отрывки из кинохроники времени жизни поэта.

5 октября в 11.00 школьникам покажут литературно-музыкальную композицию «Для друзей приятель я хороший».

7 октября в 12.00 состоится вечер-встреча с авторами сборника, посвященного жизни и творчеству поэта «Дороги к Сергею Есенину».