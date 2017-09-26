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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рано утром в Рязанской области сгорела баня

10:56 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 05.47 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Клетино Касимовского района. Горела деревянная баня. Человеческих жертв нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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