Рано утром в Рязанской области сгорела баня

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 05.47 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Клетино Касимовского района. Горела деревянная баня. Человеческих жертв нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.