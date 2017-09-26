Рязанцы пока могут покупать жидкий «Валокордин» и «Корвалол» без рецептов

Согласно приказу Минздрава России, с 22 сентября изменяется порядок продажи аптечными организациями жидких лекарственных препаратов, содержащих более 15 процентов этилового спирта.

В частности, новыми правилами предусмотрено, что данные препараты должны продаваться по рецептам, которые аптеки обязаны изымать у покупателей и хранить в течение трех месяцев, сообщает портал учреждений здравоохранения РФ.

Под определение «жидкие лекарственные препараты, содержащие более 15 процентов этилового спирта» попадают «Валокордин», «Корвалол», «Настойка валерианы», «Настойка пиона» и др.

«Согласно указанию руководства аптечной сети, новые правила пока будут касаться только тех лекарств, у которых в инструкции указано, что они отпускаются по рецепту врача, — пояснила провизор Оксана Фатеева. — То есть теперь все зависит от поставщиков медикаментов: если они пропишут, к примеру, что их «Валокордин» отпускается только по рецепту врача, то мы вынуждены будем так его и продавать. В противном случае отпуск препаратов будет свободный».

Она добавила, что в поступивших новых партиях спорных препаратов таких ограничений не значится.