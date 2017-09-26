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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня Всемирный день защиты слонов

12:16 / Экология

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов. День был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных.

Основные причины сокращения численности этих животных – охота на них ради бивней и мяса, истребление из-за причиняемого ущерба посевам, вырубка лесов – естественной среды обитания слонов и ухудшение экологии. На сегодняшний день африканские слоны находятся в шаге от вымирания. Поскольку Индия считается самым густонаселенным местом в мире, то слонов попросту вытесняют из их естественного места обитания, нередко обрекая на гибель от недостатка пищи и воды. В неволе слоны практически не размножаются, да и срок их жизни сокращается в разы (средняя продолжительность жизни на воле составляет 60-70 лет). В настоящее время сохранилось всего два вида: индийский слон, который достигает в высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель – африканский слон, при весе 5-7 тонн его высота может достигать до 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч особей, и эти показатели постоянно снижаются. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как «находящиеся в опасном состоянии», африканские – как «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». В 1989 году решением ООН была полностью запрещена международная торговля слоновой костью (бивнями), которая используется для украшений и поделок.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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