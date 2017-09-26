Сегодня ХК «Рязань» сыграет с «Нефтяником»

Лидер соревнований «Нефтяник» из Альметьевска станет вторым соперником ХК «Рязань» в стартовой домашней серии чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба рязанского хоккейного клуба. Матч начнется во Дворце спорта «Олимпийский» сегодня в 19.00.

В прошлом сезоне «Нефтяник» преследовали неудачи, команда даже находилась на грани вылета из плей-офф. В ТОП-16 альметьевцы, однако, вошли довольно спокойно, финишировав на 11-м месте в регулярном чемпионате, но дальше первого раунда плей-офф продвинуться не сумели. В межсезонье, во второй раз за шестнадцать лет, «Нефтяник» решился на смену тренера. Бразды правления доверили Ильнуру Гизатуллину, последние годы трудившемуся в системе тольяттинской «Лады».

В любом случае нашим хоккеистам предстоит побороться за победу.