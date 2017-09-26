Дублирующий состав «Рязани – ВДВ» проведет матчи с дублями «Кубаночки» и «Дончанки»

Как сообщает пресс-служба клуба, дубль «Рязани-ВДВ» отправляется на крайне важные в плане распределения призовых мест в зоне «Юг» Первого дивизиона матчи. 24 сентября рязаночки в Краснодаре встретятся с «Кубаночкой-дубль», а 26 сентября – в Азове с «Дончанкой-дубль».

На сегодняшний день положение команд в зоне «Юг» выглядит так:

1. «Академия футбола» - 15 очков (7 матчей)

2. «Рязань-ВДВ-д» - 10 (5)

3. «Дончанка-д» - 9 (5)

4. «Кубаночка-д» - 6 (3)

5. КПРФ-«Русичи» - 4 (6)

6. «Виктория» - 0 (3).

Как рассказал главный тренер «Рязани-ВДВ-дубль» Владимир Спиридонов, рязанкам предстоит сыграть с хорошими, крепкими командами. Игра в Азове пройдет всего лишь через день после матча в Краснодаре. «С «Дончанкой» мы уже играли на своем поле, одержали очень тяжелую победу 1:0. «Кубаночка» – потенциальный лидер первенства, это тоже говорит о многом. Плюс, на своем поле эти команды наверняка получат подкрепление из основных составов. Одним словом, если привезем домой набранные очки, это будет очень здорово», – отметил Спиридонов. Главный тренер команды рассказал, что юные «десантницы» отправляются на состязания в боевом составе. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет, а легкие повреждения и простуда не должны помешать лидерам команды появиться на поле.