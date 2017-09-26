Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Машиностроение, являющееся одним из ключевых направлений промышленного комплекса, играет большую роль в экономическом развитии Рязанской области.

Очень важно, что на предприятиях отрасли большое внимание уделяется модернизации производственной базы, внедряются инновационные проекты, создаются высокотехнологичные рабочие места, осваивается выпуск современной конкурентоспособной продукции. Это позволит активизировать экспортную деятельность, что наряду с привлечением инвестиций является важнейшей задачей Рязанского региона, ориентированного на ускоренное развитие.

На машиностроительных предприятиях области работают высокопрофессиональные специалисты, которых отличают глубокие знания, преданность своему делу, настойчивость, стремление к созиданию и постоянному профессиональному росту.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде, реализации всех намеченных планов!»