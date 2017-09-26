Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники машиностроительной отрасли!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Машиностроение во многом определяет уровень развития экономики страны, ее оборонной мощи, является приоритетом промышленной политики.

В нашем регионе сосредоточены крупнейшие предприятия комплекса, выпускающие качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную на российском и мировом рынках.

Богатый опыт, высокая квалификация рязанских специалистов, ответственность и преданность своему делу, эффективные управленческие решения позволяют успешно реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производства, внедрять передовые наукоемкие технологии и инновации.

Убежден, что ваши мастерство и трудолюбие обеспечат дальнейшее уверенное развитие отрасли и региона в целом.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия и осуществления намеченных планов во благо родного края!»