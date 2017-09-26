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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Вопросы социального партнерства в ЦФО обсудили на заседании в Рязани представители профсоюзов, органов власти и работодателей

13:00 / Общество
В Рязани прошло заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО России
Автор фото: Валентина Севостьянова | Вопросы социального партнерства в ЦФО обсудили на заседании в Рязани представители профсоюзов, органов власти и работодателей
Фото: Валентина Севостьянова.

В работе заседания приняли участие представитель ФНПР в ЦФО, председатель Ассоциации Анатолий Сырокваша, заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, министр труда и социальной защиты области Валерий Емец, председатель правления объединения работодателей «РАЭСП» Владимир Кутенцын, профсоюзный актив. Главная тема заседания – взаимодействие Рязанского областного союза организаций профсоюзов с органами исполнительной власти и объединением работодателей в рамках социального партнерства.

О практической работе в этом направлении рассказала собравшимся председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова. По ее словам, социальный диалог в Рязанской области реализуется благодаря конструктивному сотрудничеству профсоюзов, работодателей, органов государственной власти и местного самоуправления.

На заседании совета Ассоциации представители рязанских профсоюзных организации тоже поделились опытом работы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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