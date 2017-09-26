Злостный алиментщик из Рязанской области наказан обязательными работами

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, житель Касимовского района обязан был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако делать этого не спешил. На содержание своего ребенка он задолжал около 300 тысяч рублей, в связи с чем исполнительный документ о взыскании алиментов поступил на принудительное исполнение в Касимовский районный отдел судебных приставов.

Пристав неоднократно направлял гражданина в районный центр занятости населения для трудоустройства, расчетные счета должника арестовывались, алиментщика ограничили в праве выезда за пределы России. Но и после этого платить долги по алиментам он не стал. Судебный пристав установил, что должник имеет действующее водительское удостоверение и ограничил его в праве вождения. В августе этого года горе-родителя привлекли к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. А после того, как мужчина вновь сел за руль и был пойман на посту ГИБДД, его снова привлекли к административной ответственности и назначили еще 30 часов обязательных работ.