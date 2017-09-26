На ферме в Рязанской области произошел пожар

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 13.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Верхнее Мальцево Сасовского района. Сгорела деревянная летняя дойка. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.