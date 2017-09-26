Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 13.59 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Верхнее Мальцево Сасовского района. Сгорела деревянная летняя дойка. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
На ферме в Рязанской области произошел пожар
13:10 22.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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