В Рязани пройдет XII областной праздник национальных культур «Многоликая Россия»

Областной праздник национальных культур «Многоликая Россия» начнется в воскресенье, 24 сентября, в 13.00 в здании Рязанского областного научно-методического центра народного творчества (Урицкого, 72)

В празднике примут участие любительские коллективы, солисты, мастера-кулинары, мастера декоративно-прикладного творчества из Ермишинского, Касимовского, Милославского, Рыбновского, Рязанского, Ряжского, Старожиловского, Скопинского, Сасовского, Путятинского, Пронского, Чучковского районов и Рязани. Представители 15 национальностей (русские (казаки), мордва, татары, таджики, киргизы, цыгане, азербайджанцы, украинцы, армяне, якуты, белорусы, узбеки, чеченцы, турки, молдаване) познакомят гостей праздника с обычаями и культурой своих народов, покажут национальные костюмы и угостят блюдами традиционной кухни.

На празднике выступят татарские фольклорные ансамбли «Сабантуй» из Ермишинского района и «Гюль Бостан» из Сасовского района, мордовский песенный ансамбль «Келуня» из Хиринского СДК Рязанского района, народный хореографический ансамбль «Ритм» из Пронского района, танцевальные коллективы «Мозаика» из Ряжска, «Танцфорум» из Старожиловского района и «Забава» из Рыбновского района, фольклорный ансамбль «Берегиня» из Милославского района. Русские и казачьи песни исполнят народные песенные ансамбли «Ивушка» из Касимовского района и «Рясское поле» из Ряжска. Состоится показательное выступление военно-патриотического клуба «Коловрат» из Ряжска. Киргизский коллектив исполнит национальные песни. Гости праздника смогут оценить самобытность якутской, мордовской, украинской белорусской, узбекской, азербайджанской, цыганской, армянской, еврейской и таджикской культур.

В выставке «Рукотворное чудо» примут участие мастера-кулинары, которые приготовят традиционные для разных народов блюда. В празднике примут участие и мастера декоративно-прикладного творчества из Касимовского, Сасовского, Милославского, Путятинского районов.