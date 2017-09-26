Жителя Ульяновской области ограбили в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 51-летний житель Ульяновской области. Он рассказал, что приехал в командировку в Рязань и в кафе разговорился с местным жителем. Когда ульяновец собрался уходить, случайный знакомый предложил ему помочь добраться до гостиницы и договорился о поездке с водителем стоявшего рядом с заведением автомобиля. Но вместо этого провожатый высадил приезжего на улице Ситниковской в безлюдном месте, несколько раз ударил его и похитил 48 тысяч рублей

Сыщики заподозрили в грабеже 34-летнеого житель областного центра. Ранее он был судим за убийство, разбой и кражу и месяц назад вышел из мест заключения. Полицейские оперативно разыскали и задержали его. Потерпевший опознал в нем нападавшего.

По версии следствия, задержанный в кафе специально наблюдал за нетрезвыми посетителями. Он заметил, что у приезжего есть существенная сумма, когда тот расплачивался.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.