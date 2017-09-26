Нити Арена
16:31 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
395

Жителя Ульяновской области ограбили в Рязани

13:18 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 51-летний житель Ульяновской области. Он рассказал, что приехал в командировку в Рязань и в кафе разговорился с местным жителем. Когда ульяновец собрался уходить, случайный знакомый предложил ему помочь добраться до гостиницы и договорился о поездке с водителем стоявшего рядом с заведением автомобиля. Но вместо этого провожатый высадил приезжего на улице Ситниковской в безлюдном месте, несколько раз ударил его и похитил 48 тысяч рублей

Сыщики заподозрили в грабеже 34-летнеого житель областного центра. Ранее он был судим за убийство, разбой и кражу и месяц назад вышел из мест заключения. Полицейские оперативно разыскали и задержали его. Потерпевший опознал в нем нападавшего.

По версии следствия, задержанный в кафе специально наблюдал за нетрезвыми посетителями. Он заметил, что у приезжего есть существенная сумма, когда тот расплачивался.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Злостный алиментщик из Рязанской области наказан обязательными работами

Вопросы социального партнерства в ЦФО обсудили на заседании в Рязани представители профсоюзов, органов власти и работодателей

За сутки в Рязанской области произошло 40 ДТП

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы